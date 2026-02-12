Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V súvislosti s výbuchom plynu v Tornali začali trestné stíhanie

Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Banskobystrický kraj

K výbuchu plynu v Tornali došlo v stredu podvečer v trojposchodovej bytovke na Poštovej ulici.

Autor TASR
Tornaľa 12. februára (TASR) - V súvislosti so stredajším (11. 2.) výbuchom plynu v jednej z bytoviek v Tornali polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Obyvatelia bytového domu sa budú môcť vo štvrtok vrátiť do svojich bytov. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.

K výbuchu plynu v Tornali došlo v stredu podvečer v trojposchodovej bytovke na Poštovej ulici. V byte na druhom poschodí mala vybuchnúť plynová fľaša, v dôsledku čoho došlo aj k požiaru bytu.



„Na miesto sme vyslali štyri ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Tridsaťdvaročná žena a 64-ročný muž boli ošetrení na mieste. S vážnymi popáleninami a na umelej pľúcnej ventilácii boli do nemocnice Košice - Šaca transportovaní 45-ročný a 76-ročný muž. Päťdesiatpäťročný muž bol s popáleninami druhého stupňa prevezený do nemocnice v Rimavskej Sobote,“ priblížila pre TASR zástupkyňa hovorcu Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby SR Martina Frőhlich Činovská.

Obyvatelia bytového domu boli po výbuchu evakuovaní, bytovku do štvrtkového rána zabezpečovala policajná hliadka. „Na základe vyjadrenia statika sa dnes budú môcť obyvatelia vrátiť do svojich bytov,“ dodala polícia.
