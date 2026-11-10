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V súvislosti s výstavbou nemocnice v Prešove dosiaľ nikoho neobvinili
Problémom mali byť niektoré stĺpy. Pre situáciu bola ukončená spolupráca so zazmluvneným zhotoviteľom.
Autor TASR
Prešov 10. novembra (TASR) - V súvislosti s výstavbou vojenskej nemocnice v Prešove doposiaľ nikoho neobvinili. Pre TASR to uviedol hovorca Krajskej prokuratúry (KP) v Prešove Michal Sovič. Polícia vedie trestné stíhanie vo veci zločinu všeobecného ohrozenia, potvrdila pre TASR vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Prešove Ingrida Pavlovská.
„V uvedenej trestnej veci sa naďalej vykonávajú potrebné procesné úkony za účelom náležitého zistenia skutkového stavu, a to konkrétne technicky náročné znalecké skúmanie odobratých vzoriek chybných stĺpov, ako aj výsluchy svedkov. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie žiadnej osobe,“ uviedol hovorca KP v Prešove Michal Sovič.
„V súvislosti s výstavbou vojenskej nemocnice v Prešove je na odbore kriminálnej polície KR PZ v Prešove vedené trestné konanie vo veci zločinu všeobecného ohrozenia. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie konkrétnej osobe. Vo veci sú naďalej vykonávané procesné úkony,“ povedala Pavlovská a doplnila, že vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť ďalšie informácie.
Vojenskú nemocnicu v Prešove začali stavať na prelome rokov 2025 a 2026. Odvtedy bola vybudovaná časť objektu. Výstavbu na jar dočasne pozastavili po kontrole kvality prác na nosných prvkoch stavby. Problémom mali byť niektoré stĺpy. Pre situáciu bola ukončená spolupráca so zazmluvneným zhotoviteľom. Ministerstvo obrany pripustilo, že sa s ním môžu aj súdiť. Bývalý zhotoviteľ označil ukončenie zmluvy za nezákonné, neopodstatnené a predčasné. Stĺpy, pre ktoré mu bola vypovedaná zmluva, podľa neho majú pevnosť betónu zodpovedajúcu projektovej dokumentácii. Po ukončení spolupráce stavbu prevzala nová skupina firiem. Na druhú etapu rezort vyhlásil verejnú súťaž.
„V uvedenej trestnej veci sa naďalej vykonávajú potrebné procesné úkony za účelom náležitého zistenia skutkového stavu, a to konkrétne technicky náročné znalecké skúmanie odobratých vzoriek chybných stĺpov, ako aj výsluchy svedkov. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie žiadnej osobe,“ uviedol hovorca KP v Prešove Michal Sovič.
„V súvislosti s výstavbou vojenskej nemocnice v Prešove je na odbore kriminálnej polície KR PZ v Prešove vedené trestné konanie vo veci zločinu všeobecného ohrozenia. Doposiaľ nebolo vznesené obvinenie konkrétnej osobe. Vo veci sú naďalej vykonávané procesné úkony,“ povedala Pavlovská a doplnila, že vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie nie je možné poskytnúť ďalšie informácie.
Vojenskú nemocnicu v Prešove začali stavať na prelome rokov 2025 a 2026. Odvtedy bola vybudovaná časť objektu. Výstavbu na jar dočasne pozastavili po kontrole kvality prác na nosných prvkoch stavby. Problémom mali byť niektoré stĺpy. Pre situáciu bola ukončená spolupráca so zazmluvneným zhotoviteľom. Ministerstvo obrany pripustilo, že sa s ním môžu aj súdiť. Bývalý zhotoviteľ označil ukončenie zmluvy za nezákonné, neopodstatnené a predčasné. Stĺpy, pre ktoré mu bola vypovedaná zmluva, podľa neho majú pevnosť betónu zodpovedajúcu projektovej dokumentácii. Po ukončení spolupráce stavbu prevzala nová skupina firiem. Na druhú etapu rezort vyhlásil verejnú súťaž.