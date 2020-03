Krajský súd v Bratislave prijal nové opatrenia

Bratislava 16. marca (TASR) – Nové opatrenia v súvislosti so šírením nákazy nového koronavírusu prijal v pondelok aj Krajský súd (KS) v Bratislave. "Predseda KS v Bratislave Boris Tóth vydal v pondelok (16. 3.) režimové opatrenie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 na území SR, ktorým sa upravil v čase od 16. do 27. marca čas styku verejnosti s podateľňou KS, a to v čase od 8.00 do 11.00 h." TASR o tom informoval hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak.



Na pracovisku overovania listín je čas určený pre verejnosť v dňoch pondelok, streda a piatok od 8.00 do 11.00 h. "Predseda KS v Bratislave zároveň týmto opatrením požiadal účastníkov konania a verejnosť o obmedzenie osobného kontaktu s podateľňou na mieru nevyhnutnú na uplatnenie práva na súdnu ochranu a uprednostnenie komunikácie so súdom elektronicky alebo písomnou formou, prípadne telefonicky. Zároveň požiadal verejnosť a účastníkov konania o vstup do priestorov budov pri použití rúška, prípadne šálu alebo inej vhodnej alternatívy," dodal Adamčiak.