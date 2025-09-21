< sekcia Regióny
V súvislosti so streľbou v obci Dačov Lom obvinili 48-ročného muža
Autor TASR
Veľký Krtíš 21. septembra (TASR) - V súvislosti so streľbou na vozidlo v obci Dačov Lom vo Veľkokrtíšskom okrese obvinil krajský vyšetrovateľ 48-ročného muža. Zároveň podal podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do vyšetrovacej väzby. Na sociálnej sieti o tom v nedeľu informovala banskobystrická krajská polícia.
Dodala, že vyšetrovateľ obvinil muža pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy spáchaný v štádiu pokusu a za zločin nedovoleného ozbrojovania. Bolo to na základe predbežných výsledkov znaleckého skúmania, ktoré vypracovali špecialisti z kriminalisticko-expertíznych ústavov v Slovenskej Ľupči a v Bratislave. Polícia pripomína, že to bolo aj po vyhodnotení ďalších dôkazov.
V piatok (20. 9.) v čase streľby na vozidlo sa v ňom nachádzali dvaja ľudia. Jeden z nich utrpel zranenie, ktoré si vyžiadalo jeho prevoz do nemocnice. Policajti z Veľkého Krtíša krátko po udalosti, neďaleko miesta streľby, zadržali podozrivého muža. Bolo to aj so samopalom, zbraňou, z ktorej mali podľa polície výstrely smerovať. „Pri obhliadke miesta činu pyrotechnik našiel na mieste aj nábojnice. Zbraň podrobili znaleckému skúmaniu,“ poznamenala polícia.
