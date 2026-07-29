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V súvislosti so zbúraním budovy v Trenčíne obvinili 55-ročného muža

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Meštiansky dom z 19. storočia nechal majiteľ zbúrať bez povolenia v januári tohto roku.

Autor TASR
Trenčín 29. júla (TASR) - V kauze neoprávnene zbúranej historickej budovy v mestskej pamiatkovej rezervácii v Trenčíne obvinila polícia 55-ročného muža z prečinu poškodzovania a znehodnocovania kultúrnej pamiatky. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.

„V danej veci vzniesol vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Považskej Bystrici obvinenie 55-ročnému mužovi za prečin poškodzovania a znehodnocovania kultúrnej pamiatky. Znaleckým posudkom bola v zmysle trestného zákona vyčíslená značná škoda. V prípade dokázania viny hrozí obvinenému trest odňatia slobody na jeden až päť rokov,“ doplnila hovorkyňa.

Meštiansky dom z 19. storočia nechal majiteľ zbúrať bez povolenia v januári tohto roku. Pamiatkari podali trestné oznámenie na políciu, ktorá začala trestné stíhanie pre prečin poškodzovania a znehodnocovania kultúrnej pamiatky.

Pamiatkari zároveň prvýkrát v histórii uložili vlastníkovi zbúranej budovy postaviť jej repliku. V prípade nesplnenia tejto povinnosti mu môžu uložiť pokutu od 300.000 do milióna eur.
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