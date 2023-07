V súvislosti so zhromaždeniami v Bratislave riešia aj priestupky

Bratislava 22. júla (TASR) - Polícia musela v súvislosti so sobotňajšími zhromaždeniami v hlavnom meste riešiť aj prípady protiprávnych konaní. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Bratislave Michal Szeiff.



"Jedna osoba sa dopustila priestupku týkajúceho sa extrémizmu, skutok bude ďalej riešiť odbor železničnej polície," konkretizoval Szeiff. "Ďalšia osoba sa na výzvu dobrovoľne dostavila na policajné oddelenie, aby vysvetlila používanie dronu. Po zadokumentovaní priestupku bude záležitosť odstúpená Dopravnému úradu," dodal k situácii do 18.00 h.



Uistil, že polícia pokračuje naďalej v monitoringu a zabezpečovaní verejného poriadku. Počas dňa spolupracovali štátni policajti i so zložkami bratislavskej Mestskej polície. Opatrenia sa týkali tiež bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.



Na Námestí slobody sa popoludní konal festival Dúhový Pride s cieľom zviditeľniť a podporiť LGBTI+ komunitu. Na Jakubovom námestí sa zasa stretli účastníci pochodu Hrdí na rodinu, zvýrazňujúci manželstvo muža a ženy pre výchovu detí.