V Sv. Antone opäť monitorovali netopiere, napočítali deväť jedincov
V lete plánuje múzeum rozšíriť túto tému aj o osvetovú činnosť pre verejnosť.
Autor TASR
Svätý Anton 8. februára (TASR) - Múzeum vo Svätom Antone je už viac ako pätnásť rokov miestom pravidelného monitoringu zimujúcich netopierov, počas toho tohtoročného tu zaznamenali deväť jedincov podkovára malého. TASR o tom informoval riaditeľ múzea Miroslav Hudák.
Ako uviedol, zimné sčítanie hibernujúcich jedincov sa tu uskutočňuje každoročne v januári alebo februári v rámci systematického monitoringu týchto chránených cicavcov. Historický kaštieľ totiž slúži ako prirodzené zimovisko netopierov.
„Hoci lokalita nepatrí medzi najvýznamnejšie zimoviská na Slovensku, už v roku 2008 tu prebehlo prvé odborné sčítanie v rámci diplomovej práce zoológa Romana Hoffreitera. Vďaka ústretovosti a spolupráci vedenia a odborných pracovníkov múzea bola lokalita následne zaradená medzi pravidelne monitorované územia,“ podotkol.
Hudák priblížil, že netopiere v kaštieli využívajú najmä systém komínov nad poľovníckou expozíciou a pivničné priestory pod južným krídlom pri kaplnke. Tieto miesta im poskytujú stabilné mikroklimatické podmienky - primeranú teplotu, vlhkosť, ochranu pred prievanom a minimálne rušenie. „Zaujímavosťou je, že netopiere využívajú komínový systém kaštieľa nielen na zimovanie, ale aj ako letný úkryt, čo poukazuje na výnimočný charakter historickej stavby z hľadiska biodiverzity,“ poznamenal.
Počas prvého sčítania v roku 2008 tu zaznamenali sedem jedincov podkovára malého. Vlani odborníci napočítali 25 jedincov tohto druhu a tri jedince ucháča sivého. Počas tohtoročného sčítania zaznamenali deväť jedincov podkovára malého. Riaditeľ múzea podotkol, že početnosť sa podľa odborníkov prirodzene mení v závislosti od viacerých faktorov vrátane klimatických podmienok.
Na monitoringu sa podľa Hudáka v priebehu rokov podieľali viacerí slovenskí aj zahraniční odborníci vrátane popredných česko-slovenských chiropterológov z univerzít v Prahe, Brne a Košiciach. Výsledky výskumov boli publikované aj v odborných zborníkoch Múzea vo Svätom Antone.
V lete plánuje múzeum rozšíriť túto tému aj o osvetovú činnosť pre verejnosť. Začiatkom augusta pripravuje podujatie určené pre rodiny s deťmi, počas ktorého budú odborníci sledovať aktivitu netopierov v kaštieľskom parku, najmä v okolí jazierka. „Deti aj dospelí sa budú môcť oboznámiť s výskumom netopierov, ich správaním a významom pre prírodu, pričom cieľom podujatia je spojiť odborný výklad s príjemným zážitkom v exteriéri,“ dodal Hudák.
