V Svätom Antone sa uskutoční 32. ročník poľovníckych slávností

Svätý Anton 20. augusta (TASR) - V areáli Múzea vo Svätom Antone (okres Banská Štiavnica) sa v dňoch 31. augusta a 1. septembra uskutoční 32. ročník Celoslovenských poľovníckych slávností Dni sv. Huberta. TASR o tom informovala Michaela Terenová z Múzea vo Svätom Antone.



Ako priblížila, slávnostné otvorenie podujatia sa uskutoční už po tretíkrát v parku, kde prebieha aj hlavný program. Na pódiu zaznie hymna Slovenskej poľovníckej komory (SPK) a slávnostne tiež odovzdajú rezortné vyznamenania Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zaslúžilým pracovníkom za významné zásluhy o rozvoj poľovníctva na Slovensku a ocenenia Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ).



"Hlavnou témou programu bude 15. výročie Klubu trubačov SR pri SPZ s výstavou v barokovej sýpke. Uvedenie do Siene úcty a slávy poľovníctva na Slovensku patrí TV magazínu Halali a osobnosti slovenskej kynológie Jozefovi Jursovi," priblížila Terenová. Podpísané tiež budú viaceré memorandá o spolupráci, v programe je aj uvedenie nových poľovníckych a odborných publikácií.



"Tiež otvoríme medzinárodnú výstavu s partnerským múzeom v Hatvani, na tému Podobnosti a rozdiely dvoch poľovníckych múzeí SK-HU," podotkla Terenová. Na hlavnom pódiu si budú môcť návštevníci pozrieť poľovnícky minikoncert - Moyzesovo kvarteto a Eugen Prochác.



Tradične si budú môcť návštevníci pozrieť expozície kaštieľa, výstavu "Poľovnícka galéria", ukážky sokoliarov, prezentáciu slovenského hrubosrstého stavača, špeciálnu klubovú výstavu s medzinárodnou účasťou a bonitáciu alpských jazvečíkovitých duričov, lukostrelcov, remeselníkov a atraktívny rybolov.



V programe má svoje miesto aj prezentácia maďarského poľovného chrta a ukážky jeho behu. Rovnako nebude chýbať detské divadelné predstavenie Legenda o sv. Hubertovi. Veľký úspech má už niekoľko rokov podľa Terenovej Hubertovská kvapka krvi.



Na nádvorí budú prezentované unikátne poľovnícke trofeje. Súťažiť sa bude o naj bradu, poľovnícku fotografiu, poľovnícky klobúk a poľovnícky šperk, hádzanie flinty do žita alebo poľovnícky nôž. Sobotné popoludnie patrí Majstrovstvám Slovenska vo vábení jeleňov a Majstrovstvám Slovenska vo vábení ostatnej zveri.



Program na nádvorí kaštieľa sa bude niesť v duchu "Chute a vône lesa", prezentované budú ochutnávky diviny. "Klub slovenských poľovníčok pri SPK určite zaujme poľovníckou pedagogikou s muzikoterapiou, pedagogike sa budú venovať aj lesníci z občianskeho združenia Podunajsko. Pútavá prezentácia s pedagogikou bude určite aj od Vojenských lesov a majetkov pre najmenších. Významná organizačná spolupráca je so Strednou odbornou školou lesníckou v Banskej Štiavnici," dodala Terenová.



Vyvrcholením 32. ročníka podujatia bude tradične nedeľná Svätohubertovská omša so sprievodom s uloveným jeleňom a darmi prírody. Terenová dodala, že na podujatí sa zúčastnia zahraniční hostia autorít poľovníckych organizácií aj z Čiech, Maďarska a Poľska. Záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.