V Svidníku sa konali celonárodné oslavy Dňa Rusínov

Vo Svidníku sa konali celonárodné oslavy Dňa Rusínov na Slovensku v nedeľu 11. júna 2023. Foto: TASR - Maroš Černý

Svidník 11. júna (TASR) – Vo Svidníku sa v nedeľu konali celonárodné oslavy Dňa Rusínov na Slovensku. Svidník si organizátori vybrali aj preto, lebo po sčítaní obyvateľstva sa stal po Medzilaborciach druhým rusínskym mestom na Slovensku. Jednotlivé programy sa okrem Svidníka uskutočnia aj v Medzilaborciach, Prešove, Košiciach či v Starej Ľubovni.Program osláv sa začal predpoludním svätými liturgiami v gréckokatolíckom a pravoslávnom chráme a neskôr pokračoval panychídou a pietnym aktom pri hrobe národného buditeľa Alexandra Pavloviča. Krojovaný sprievod, ktorý išiel následne mestom, bol zostavený z detských a mládežníckych kolektívov z miest a obcí, kde žijú Rusíni.uviedol pre TASR predseda Rusínskej obrody na Slovensku Vladimír Protivňák.Galaprogram, ktorý sa konal v dome kultúry, mal byť podľa organizátorov dôkazom toho, že rusínska národnostná menšina na Slovensku má svoju budúcnosť v mladej generácii.Rusínov na Slovensku podľa Protivňáka trápi to, že staršia generácia pomaly odchádza, a preto je potrebná osveta. Rovnako považuje za problém sťahovanie sa mladých ľudí za prácou do zahraničia.skonštatoval.doplnil zástupca primátorky mesta Svidník Michal Goriščák.Deň Rusínov sa na Slovensku oslavuje od roku 2009, keď o tom rozhodol Svetový kongres Rusínov. Dôvodom bolo to, že práve 12. júna 1928 sa v meste Prešov konali prvé Dni rusínskej kultúry za účasti blahoslaveného biskupa Petra Pavla Gojdiča a v roku 1933 bol v ten istý deň v Prešove odhalený pamätník národného buditeľa Alexandra Duchnoviča.