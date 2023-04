V Svite majú po zime opäť k dispozícii 50 zdieľaných bicyklov

Svit 15. apríla (TASR) - V podtatranskom mestečku Svit sa osvedčil tzv. bikesharing, obyvatelia ho môžu opäť využiť po zimnej prestávke. Informovalo o tom mesto na webovom sídle s tým, že zdieľané bicykle sú už na svojich stanovištiach.



"Nachádzajú sa napríklad oproti nákupnému centru pri autobusovej stanici, pred mestským úradom, bytovým podnikom, taktiež pred zdravotným strediskom, pri mestskej polícii a na ďalších miestach," uviedlo mesto. Podrobné informácie o rozmiestnení cca 50 zdieľaných bicykloch nájdu záujemcovia na stránke prevádzkovateľa.



Mesto sa aj takouto formou dlhodobo snaží o rozvoj cykloturizmu. Samospráva dodáva, že zdieľané bicykle si občania Svitu dokážu vyzdvihnúť napríklad v Poprade a pohodlne vrátiť vo Svite. Umožňuje to systém ´free floating´, to znamená, že cyklista nevracia bicykel do dokovej stanice. "Hlavnou myšlienkou bikesharingu je požičanie si bicykla a ekologické prepravenie sa na potrebné miesto, v našom prípade v okruhu troch lokalít Svit - Poprad a Spišská Teplica," dodáva samospráva.



Zo štatistík z minulého roka vyplýva, že prvú jazdu absolvoval cyklista 24. apríla 2022 a poslednú 22. novembra 2022. Počet jázd v minulej sezóne bol 8677, zdieľané bicykle využilo 711 návštevníkov, ktorí spolu odjazdili viac ako 9900 kilometrov.