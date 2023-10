V T. Javorine sa objavila skupina migrantov, starosta nevie, čo s nimi

Tatranská Javorina 5. októbra (TASR) - Pri poľsko-slovenskej hranici v Tatranskej Javorine v okrese Poprad sa objavila skupina migrantov. Starosta obce Miroslav Michaľák to považuje za veľký problém a nevie, kam ich umiestniť.



"Sú rozložení na lúke pri dedine, vysadili ich tu ešte za tmy okolo 5.00 h. Je ich tam 34, sú tam aj ženy a deti, najmladšie bábätko má len osem mesiacov. Sú veľmi slabo oblečení, je im evidentne zima, ráno sme tu mali pod nulou, tak si rozložili oheň. Ľudia sa hnevajú, pretože im ukradli drevo. Zaniesol som im tam nejaké potraviny a snažíme sa vyriešiť to s okresným úradom. Pokiaľ neodídu, tak aspoň pre ženy a deti budeme v spolupráci s Červeným krížom musieť nájsť nejaké ubytovanie, neviem, čo bude s chlapmi a či sa budú chcieť rozdeliť," zhodnotil situáciu starosta. Dodal, že polícia je súčinná, nemôžu ich však nikam odviesť, keďže majú povolenie na pobyt na Slovensku.



Starosta to považuje za patovú situáciu, pretože o skupinu zrejme nebude mať záujem nikto, ani prevádzači, keďže niektoré hranice sú zatvorené a na ostatných všetky autá kontrolujú. "Je to problém a štát pred tým zakrýva oči. Keď bolo avizované zatváranie hraníc, bolo jasné, že ten problém môže vzniknúť a nikto nepripravil riešenie, čo s týmito ľuďmi. Už keď bude naozaj zle, tak ich umiestnim do garáže, požičiam si ohrievač a zohrejem ich, ale to nie je absolútne moja povinnosť. Ja som hranice nezavrel, dokonca som ani nevedel, že ich zatvoria a teraz niekto chce, aby to riešila samospráva," skonštatoval Michaľák.



Niektoré hranice s Poľskom zatvorili v noci z utorka na stredu (3. - 4. 10.) z dôvodu zvýšenej migrácie. Na otvorených priechodoch kontrolujú všetky autá, ktoré prichádzajú zo Slovenska. Zatiaľ nie je jasné, ako dlho obmedzenia potrvajú.