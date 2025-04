V T. Stankovciach našli železobetónový kryt z 2. svetovej vojny

Trenčianske Stankovce 30. apríla (TASR) - V húštine na nelegálnej skládke v katastri obce Trenčianske Stankovce v okrese Trenčín objavili železobetónový kryt pre jednu osobu z druhej svetovej vojny. Po preskúmaní pamiatkarmi zabezpečilo Trenčianske múzeum v Trenčíne jeho prevoz do svojej pobočky v Novom Meste nad Váhom. Informoval o tom Pamiatkový úrad Slovenskej republiky na sociálnej sieti.



Einmannbunker (kryt pre jednu osobu) slúžil na ochranu proti črepinám a ako požiarne ochranné stanovište. Počas vojny sa podobné kryty používali ako pozorovacie objekty, ale aj ako úkryty či strážnice.



Ako uviedol Pamiatkový úrad SR, celkovo vyrobili desaťtisíce rôznych typov podobných bunkrov. Po vojne časť z nich využívali na pôvodné účely, časť premiestnili do lomov, kde slúžili ako kryty pri odstreloch. Väčšinu však odstránili a zničili.



Na Slovensku bolo minimálne 50 einmannbunkrov, zachovalo sa ich 28. Podobné bunkre sú vo vojenskom obvode Záhorie a v Dubnici nad Váhom v areáli bývalých Závodov ťažkého strojárstva.



„Einmannbunker z Trenčianskych Stankoviec je druhým železobetónovým objektom zachráneným spoločným úsilím pamiatkarov a Trenčianskeho múzea. V roku 2023 premiestnili do múzea guľometné hniezdo, tzv. kugelstand,“ informujú pamiatkari.