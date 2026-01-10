Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Ťahanovskom lese odstraňujú kalamity, práce potrvajú mesiace

Ilustračná snímka Foto: TASR - MO SR

Práce budú vykonávané počas zimného vegetačného pokoja, keď sú podmienky priaznivé na ťažbu.

Autor TASR
Košice 10. januára (TASR) - Mestské lesy Košice začali v Ťahanovskom lese s odstraňovaním následkov kalamity, ktorá poškodila porasty v okolí dobývacieho priestoru Kerko. Práce sa realizujú v období od 10. januára do 28. februára. Ako informovala spoločnosť Mestské lesy Košice na sociálnej sieti, zásahy prebiehajú v dôsledku situácie spôsobenej nepriaznivými poveternostnými podmienkami z novembra 2025. Tie viedli k rozsiahlym vývratom a polomom stromov.

Práce budú vykonávané počas zimného vegetačného pokoja, keď sú podmienky priaznivé na ťažbu. „Žiadame návštevníkov lesa, aby dbali v tomto čase na zvýšenú opatrnosť a bezpečnosť, vyhli sa pri svojich aktivitách v prírode týmto kalamitným plochám v Ťahanovskom lese a rešpektovali výstražné informácie a pokyny lesníckeho personálu,“ uviedli. Návštevníci môžu pomôcť aj nahlasovaním výskytu polomov, vývratov alebo nebezpečných stromov.
