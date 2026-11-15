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V Talentcentre môžu žiaci nájsť pomoc pri rozhodnutí o budúcnosti
Rozhodnutie o výbere strednej školy patrí medzi prvé významné rozhodnutia mladých ľudí.
Autor TASR
Banská Bystrica 15. novembra (TASR) - Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sa snaží pomáhať žiakom lepšie sa rozhodovať o svojej budúcnosti. Poradenstvo o možnostiach štúdia či povolaniach, ale i svojich silných a slabých stránkach môžu nájsť mladí ľudia v Talentcentre, ktoré sa nachádza v Banskej Bystrici. Služby sú bezplatné, a to vrátane dopravy, aby boli dostupné aj pre žiakov žijúcich mimo krajského mesta. TASR o tom informovala Vanesa Čierna z oddelenia komunikácie BBSK.
Rozhodnutie o výbere strednej školy patrí medzi prvé významné rozhodnutia mladých ľudí. Práve v tomto období môžu nájsť pomoc v Talentcentre, ktoré sa snaží zážitkovou a interaktívnou formou podporiť kariérovú orientáciu mladých a poskytnúť im informácie potrebné pri výbere ďalšieho štúdia či budúceho povolania.
„Od mladých ľudí často očakávame, že už vo veku 14 či 15 rokov budú vedieť, čomu sa chcú v živote venovať. Nie každý žiak však v tomto veku pozná svoje silné stránky alebo má dostatok informácií o možnostiach, ktoré sú pred ním. Talentcentrum vnímame ako spôsob, ako im v tomto rozhodovaní podať pomocnú ruku. Nechceme rozhodovať za nich, ale chceme, aby sa rozhodovali na základe lepšieho poznania seba, svojich schopností a možností ďalšieho štúdia i uplatnenia,“ uviedol predseda BBSK Ondrej Lunter.
Program Talentcentra je postavený na aktívnom zapojení žiakov. Počas aktivít sa venujú svojim záujmom, schopnostiam, vedomostiam a zručnostiam, učia sa premýšľať o svojom talente a jeho rozvoji. Súčasťou sú tri dotazníky zamerané na kariérové typy, schopnosti a zručnosti, napríklad v oblasti pamäti, koncentrácie či technického myslenia.
Jedným z princípov fungovania Talentcentra, ktoré pôsobí v priestoroch Centra voľného času Junior v Banskej Bystrici, je dostupnosť. Služby sú poskytované bezplatne, a to vrátane dopravy, čím možnosť zapojiť sa získavajú aj žiaci z menších vidieckych škôl, zo znevýhodnených oblastí či zo sociálne slabšieho prostredia. „Talent nesúvisí s tým, či dieťa vyrastá vo väčšom meste alebo v malej obci. Dôležité preto je, aby mal každý žiak príležitosť spoznať svoje schopnosti a dostať kvalitné informácie o možnostiach, ktoré má,“ skonštatoval podpredseda BBSK Mikuláš Pál.
Koncept Talentcentra bol inšpirovaný rakúskym talentcentrom v Grazi. Pilotné slovenské Talentcentrum vzniklo v Nitre začiatkom roka 2020 a druhé bolo otvorené v Trnave v októbri 2022.
Rozhodnutie o výbere strednej školy patrí medzi prvé významné rozhodnutia mladých ľudí. Práve v tomto období môžu nájsť pomoc v Talentcentre, ktoré sa snaží zážitkovou a interaktívnou formou podporiť kariérovú orientáciu mladých a poskytnúť im informácie potrebné pri výbere ďalšieho štúdia či budúceho povolania.
„Od mladých ľudí často očakávame, že už vo veku 14 či 15 rokov budú vedieť, čomu sa chcú v živote venovať. Nie každý žiak však v tomto veku pozná svoje silné stránky alebo má dostatok informácií o možnostiach, ktoré sú pred ním. Talentcentrum vnímame ako spôsob, ako im v tomto rozhodovaní podať pomocnú ruku. Nechceme rozhodovať za nich, ale chceme, aby sa rozhodovali na základe lepšieho poznania seba, svojich schopností a možností ďalšieho štúdia i uplatnenia,“ uviedol predseda BBSK Ondrej Lunter.
Program Talentcentra je postavený na aktívnom zapojení žiakov. Počas aktivít sa venujú svojim záujmom, schopnostiam, vedomostiam a zručnostiam, učia sa premýšľať o svojom talente a jeho rozvoji. Súčasťou sú tri dotazníky zamerané na kariérové typy, schopnosti a zručnosti, napríklad v oblasti pamäti, koncentrácie či technického myslenia.
Jedným z princípov fungovania Talentcentra, ktoré pôsobí v priestoroch Centra voľného času Junior v Banskej Bystrici, je dostupnosť. Služby sú poskytované bezplatne, a to vrátane dopravy, čím možnosť zapojiť sa získavajú aj žiaci z menších vidieckych škôl, zo znevýhodnených oblastí či zo sociálne slabšieho prostredia. „Talent nesúvisí s tým, či dieťa vyrastá vo väčšom meste alebo v malej obci. Dôležité preto je, aby mal každý žiak príležitosť spoznať svoje schopnosti a dostať kvalitné informácie o možnostiach, ktoré má,“ skonštatoval podpredseda BBSK Mikuláš Pál.
Koncept Talentcentra bol inšpirovaný rakúskym talentcentrom v Grazi. Pilotné slovenské Talentcentrum vzniklo v Nitre začiatkom roka 2020 a druhé bolo otvorené v Trnave v októbri 2022.