V TANAP-e podľa aktivistov vnadia zvieratá k obydliam, park to odmieta

Vysoké Tatry 20. marca (TASR) - Iniciatíva My sme les tvrdí, že Správa Tatranského národného parku (TANAP) vnadí kukuričnou silážou divé zvieratá vrátane medveďov do blízkosti ľudských sídiel a turistami navštevovaných lokalít. Zaznamenala niekoľko prípadov, chce sa preto obrátiť na Slovenskú inšpekciu životného prostredia. Správa TANAP-u odmieta, že by išlo o vnadiská, aj že používa kukuričnú siláž. Vnadiská sú podľa primátora Vysokých Tatier Jozefa Štefaňáka zakázané, hlásenia o nich mesto nedostalo.



"Ide o činnosť, na ktorú je potrebný súhlas orgánu ochrany prírody, inak je nelegálna. Na prípad upozorňujeme predovšetkým v súvislosti s medializovanými incidentmi s medveďmi. Viaceré z nami zdokumentovaných 'vnadísk' sa nachádzali vo vzdialenosti len niekoľko stoviek metrov od ľudských sídiel, čo považujeme za trestuhodné vystavovanie miestnych obyvateľov a turistov riziku stretov s medveďmi," uvádzajú aktivisti. Považujú za absurdné, že zástupcovia envirorezortu útočia na ochranárov a vinia ich zo zodpovednosti za problémy s medveďmi.



V okolí Smokovcov v tieto dni zdokumentovali podľa nich tri vnadiská, ktoré sú pravdepodobne určené predovšetkým na prilákanie jeleňov. Problém vidia v tom, že za potravou prichádzajú aj medvede, čo podľa Karola Kaliského z iniciatívy prispieva k zvyšovaniu konfliktných situácií. "Zvieratá priťahujú do blízkosti človeka a tie sú privykané na ľudskú potravu, ktorú môžu začať aktívne vyhľadávať v okolí," upozornil. Tvrdí, že súčasné praktiky robia z nášho najstaršieho národného parku lesný závod a poľovný revír. Iniciatíva upozornila, že sa využívajú v celom podhorí Tatier až po Tatranskú Javorinu.



"Správa TANAP-u ako užívateľ vyhradeného poľovného revíru TANAP má na svojom území desiatky prikrmovacích zariadení, ktoré roky slúžia zveri v prípade núdze. Rovnako aj spomínané tri boli v uplynulom období využívané na tento účel, keďže pre poľovné revíry na území TANAP-u bol územne príslušnými okresnými úradmi vyhlásený na obdobie od 1. decembra 2023 do 5. apríla 2024 čas núdze," reagovala Martina Petránová zo Správy TANAP-u s tým, že v žiadnom z nich sa nenachádzala kukuričná siláž. Správa TANAP-u používala podľa nej výlučne seno, senáž či zmes letniny upravenú formou šrotovania. "Jadrové krmivo Správa TANAP-u vôbec nepoužíva," ubezpečila Petránová.



Primátor Vysokých Tatier Štefaňák pre TASR uviedol, že o vnadiskách informácie nemajú a nikto im nič nehlásil. "Toto je roky zakázané a zvlášť nad Cestou slobody," upozornil. V intraviláne už zaregistrovali prebúdzajúce sa medvede, ale aj vlky, zatiaľ je však podľa neho situácia pokojná. "Verím, že ten prípad na Liptove bol posledný a podarí sa nám zabezpečiť bezpečnosť obyvateľov i návštevníkov. S medveďmi bojujeme roky, urobili sme aj viacero opatrení, aby k stretom nedochádzalo," doplnil.



Iniciatíva takisto zdôraznila, že po miernej zime zvieratá netrpia núdzou a prikrmovanie vedie k ich neprirodzene vysokej koncentrácii na jednom mieste. Ohryzovanie potom spôsobuje aj nadmerné poškodzovanie lesných porastov. Upozornila, že prísne vymáhanie zákazu prikrmovania a vnadenia zveri by malo byť jedným z prvých opatrení Ministerstva životného prostredia SR, aby sa zamedzilo stretom ľudí s medveďmi. Podľa iniciatívy to však ignoruje a nemá reálny záujem na vyriešení problému s medveďmi.