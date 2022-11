V TANAP-e začala sezónna uzávera, platí pre vysokohorské trasy

Vysoké Tatry 1. novembra (TASR) - V Tatranskom národnom parku (TANAP-e) platí od utorka sezónna uzávera, týka sa vysokohorského prostredia. Správa TANAP-u upozorňuje návštevníkov, aby pri plánovaní túr mysleli na to, že viaceré vysokohorské turistické trasy, vrátane štítov a prechodov cez sedlá, sú až do 14. júna zatvorené.



"Otvorené však ostávajú chodníky po vysokohorské chaty s výnimkou toho, ktorý vedie k Chate pod Rysmi," uvádza Správa TANAP-u.



V období sezónnej uzávery je tatranská príroda podľa ochranárov najzraniteľnejšia. Je to čas kamzičej ruje, zvýšeného rizika ohrozenia kamzíkov vyrušovaním v exponovaných lavínových terénoch a zahrabané sú aj svište. Uzávera zahŕňa tiež citlivé jarné obdobie hniezdenia a vyvádzania mláďat viacerých chránených druhov tatranských živočíchov.



"Územie TANAP-u slúži okrem svojho hlavného poslania, ktorým je ochrana mimoriadnych prírodných hodnôt územia, aj pre potreby rekreácie, športu, poznávania, liečby a turistiky," dodáva Správa TANAP-u. Ročne navštívi náš najstarší národný park takmer 3,5 milióna návštevníkov. Sieť turistických chodníkov tam má dĺžku asi 600 kilometrov. Vysokohorské turistické trasy budú opäť sprístupnené 15. júna 2023.