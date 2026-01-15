< sekcia Regióny
V Tatrách a Malej Fatre platí mierne lavínové nebezpečenstvo
Snehové zrážky z víkendu boli silným vetrom často sfúkavané až do pásma lesa.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 15. januára (TASR) - Vo Vysokých, Západných, Nízkych Tatrách a Malej Fatre platí vo štvrtok nad hranicou lesa mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Vo Veľkej Fatre platí len malé lavínové nebezpečenstvo. Vplyvom oteplenia sneh postupne oťažie a to najmä v stredných polohách, počas dňa sa tu ojedinele môžu vyskytnúť malé samovoľné lavíny, prevažne z vlhkého snehu. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Snehové zrážky z víkendu boli silným vetrom často sfúkavané až do pásma lesa. „Na záveterných stranách pohorí sú vetrom lokálne vytvorené snehové vankúše a dosky, ktorých stabilita môže byť nízka, a to najmä na strmých až veľmi strmých svahoch,“ upozornilo SLP s tým, že lokálne tu je možné uvoľniť lavínu, predovšetkým veľkým dodatočným zaťažením.
Počasie bude ovplyvňovať nevýrazný studený front a prílev teplého vzduchu. Sneh je v teréne rozmiestnený veľmi nerovnomerne. „Silný vietor posledných dní ho previeval na juhovýchodné a východné strany pohorí, naopak, náveterné strany pohorí budú sfúkané na tvrdú podkladovú vrstvu firnu alebo až na povrch pôdy. V priebehu dňa bude sneh vplyvom oteplenia ťažieť a sadať,“ dodalo stredisko. Celková výška snehovej pokrývky je stále podpriemerná.
