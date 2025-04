V Tatrách a na Liptove natáčajú historický film o Ľudovítovi Štúrovi

Vysoké Tatry 11. apríla (TASR) - V Tatrách a na Liptove v týchto dňoch natáčajú výpravný historický film o Ľudovítovi Štúrovi. Produkcia tam má v pláne natočiť monumentálne scény kopírujúce významné historické udalosti zo života národného buditeľa a kodifikátora spisovnej slovenčiny. Informoval o tom producent filmu Lukáš Pelč.



Prvé klapky filmu „padli“ vlani na jeseň v hlavnom meste, v Primaciálnom paláci, v Pezinku a Šali. V marci pokračovalo nakrúcanie dva týždne v Kaštieli a Múzeu vo Sv. Antone, na Zvolenskom zámku a okolí. V apríli sa štáb filmárov presunul na sever Slovenska.



V najvýpravnejšej scéne o povstaní sa predstaví 500 účinkujúcich. Okrem hlavných predstaviteľov a skúsených hercov dostávajú príležitosť aj miestni komparzisti. „Vzhľadom na povahu udalosti sme hľadali predovšetkým mužov. Nebolo to jednoduché, ale podarilo sa. Zaujímavosťou je, že v tejto scéne sa bude používať takzvaná multiplikácia, čo znamená, že filmári vyrobia z 500 členného komparzu dav až približne 5000 povstalcov,“ priblížila režisérka a scenáristka filmu Marianna Čengel Solčanská.



V Múzeu liptovskej dediny v Pribyline budú nakrúcať desať dní. "Apríl nás pod Tatrami privítal presne tak, ako sme nechceli - nasnežilo tak, že všetky lokácie sú pod snehom a my máme natáčať júlové udalosti. Komplikácia, ale vysporiadame sa s tým,“ skonštatoval Pelč.



Náročné podľa neho bolo rozhodnutie o lokácii pre natáčanie výstupu na Kriváň, ktorý spolu absolvovali Štúr s Hurbanom a Hodžom. „Na Kriváni stále panujú zimné podmienky. Ak vezmeme do úvahy filmársku techniku, potrebu nevyhnutného zázemia a potrebu stúpať hodiny hore, rozhodli sme sa využiť kúzlo filmárskej techniky a Kriváň vymeniť za Lomnický štít. Je to miesto dostupné lanovkou, je tam zázemie, čo zásadným spôsobom uľahčilo rozhodovanie,“ zdôvodnil rozhodnutie nakrúcať na Lomnickom štíte Pelč.



V hlavnej úlohe Ľudovíta Štúra sa predstaví práve Lukáš Pelč a postavu Adely Ostrolúckej stvárni Ivana Kološová. Vo filme sa objavia aj ďalšie známe tváre ako František Kovár, Marko Igonda, Csongor Kassai, Richard Autner, Jana Kvantíková, Zuzana Smatanová či skladateľka Ľubica Čekovská. Film sa pripravoval od roku 2020, vznik scenára podporil Audiovizuálny aj Literárny fond. Do kín ho uvedú 12. januára 2026 na 170. výročie úmrtia Ľudovíta Štúra. Neskôr ho diváci uvidia aj na obrazovkách verejnoprávnej televízie.