V Tatrách a Nízkych Tatrách platí mierne lavínové nebezpečenstvo
Nebezpečenstvo je koncentrované na miestach, kde sa nachádzajú tvrdé nafúkané dosky.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 1. decembra (TASR) - Mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí v pondelok v Tatrách a Nízkych Tatrách nad pásmom lesa. V Malej a Veľkej Fatre platí prvý stupeň lavínového nebezpečenstva, keďže za posledné štyri dni nepribudol v pohoriach nový sneh a situácia sa postupne stabilizuje. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
Nebezpečenstvo je koncentrované na miestach, kde sa nachádzajú tvrdé nafúkané dosky. „Nebezpečné sú hlavne hladké trávnaté svahy a veľmi strmé svahy. Na severe a v tienistých lokalitách je stále prachový sneh. Pod hornou hranicou lesa a v nižších nadmorských výškach je snehu výrazne menej, preto je tam situácia stabilnejšia,“ upozornilo SLP s tým, že celková výška snehu v pohoriach je desať až 120 centimetrov.
