V Tatrách bude zimovať viac ako 1000 kamzíkov

Na archívnej snímke kamzíky vrchovské tatranské (Rupicapra rupicapra tatrika). Foto: TASR/Milan Kapusta

Tatranská Lomnica 4. novembra (TASR) – V Tatranskom národnom parku (TANAP) bude zimovať prinajmenšom 1095 kamzíkov. Ukázala to minulotýždňová inventúra, ktorá mala zmapovať stav populácie kamzíka vrchovského tatranského na slovenskej i poľskej strane Tatier. TASR o tom informovala koordinátorka vonkajšej komunikácie Štátnych lesov Tatranského národného parku (TANAP) Martina Petránová.skonštatoval Jozef Hybler, zoológ Štátnych lesov TANAP-u, ktoré sú hlavným organizátorom pravidelného počítania kamzičej zveri v TANAP-e.Zatiaľ čo na slovenskej strane Tatier zaregistrovali v deň počítania 781 kamzíkov, v Poľsku zapísali do sčítacích hárkov 314 jedincov. Z celkového počtu 1095 kamzíkov bolo 44 tohtoročných mláďat.dodal zoológ.Vlani na jeseň narátali v TANAP-e celkovo 983 kamzíkov, z toho 653 zaevidovali na slovenskej strane Tatier. Rekord si tak aj naďalej drží jeseň 2018, keď bolo do sčítacích hárkov zapísaných celkovo 1431 kamzíkov.Okrem údajov o počtoch kamzíkov sú pravidelné inventúry pre zoológov taktiež zdrojom cenných informácií o zdravotnom stave kamzičej populácie, keďže spočítanie využívajú napríklad aj na zber vzoriek trusu. Takisto je to príležitosť zmonitorovať vzácne prostredie národného parku či pozorovať ďalšie chránené druhy živočíchov.uzavrel Hybler.Kamzíky v TANAPE rátajú dvakrát ročne – vždy na jar a na jeseň. Zatiaľ čo jarné počítanie je zamerané predovšetkým na zisťovanie prírastkov mláďat, jesenné mapuje početnosť kamzičej populácie pred zimou.