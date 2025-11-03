< sekcia Regióny
V Tatrách budú onedlho opäť počítať kamzíky
Viac ako 50 rokov trvajúci medzinárodný monitoring je podľa ochranárov kľúčový pre ochranu tohto endemického druhu.
Autor TASR
Vysoké Tatry 3. novembra (TASR) - Vo Vysokých Tatrách budú onedlho opäť počítať kamzíky. Správa Tatranského národného parku (TANAP) informovala, že tradičné jesenné sčítanie kamzičej populácie sa bude konať v stredu 5. novembra.
Počty jedného z najvzácnejších obyvateľov hôr budú zisťovať zamestnanci Správy TANAP-u, Správy Pieninského národného parku, Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Lesov mesta Kežmarok a Spišská Belá spolu s dobrovoľníkmi. Vďaka nim sa podarí obsadiť väčšie územie a získať tak presnejšie údaje o živote kamzíkov.
Počas sčítania sa pritom neráta len počet jedincov. Každý pozorovateľ zaznamenáva aj pohlavie, vek či prírastok mláďat, ktoré sú dôležitým ukazovateľom vitality populácie. „Kamzíky rátajú v ten deň aj na poľskej strane Tatier v úzkej spolupráci s Tatrzanski Park Narodowy. Spoločné dáta umožňujú sledovať vývoj populácie naprieč celým pohorím, bez hraníc, ktoré príroda nepozná,“ uviedla Správa TANAP-u.
Zatiaľ čo jarné sčítanie sa zameriava najmä na jarný prírastok mláďat, jesenné poskytuje celkový obraz o stave a početnosti kamzičej populácie. Viac ako 50 rokov trvajúci medzinárodný monitoring je podľa ochranárov kľúčový pre ochranu tohto endemického druhu.
