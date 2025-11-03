Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 3. november 2025Meniny má Hubert
< sekcia Regióny

V Tatrách budú onedlho opäť počítať kamzíky

.
Kamzík vrchovský tatranský vo Vysokých Tatrách. Foto: TASR – Milan Kapusta

Viac ako 50 rokov trvajúci medzinárodný monitoring je podľa ochranárov kľúčový pre ochranu tohto endemického druhu.

Autor TASR
Vysoké Tatry 3. novembra (TASR) - Vo Vysokých Tatrách budú onedlho opäť počítať kamzíky. Správa Tatranského národného parku (TANAP) informovala, že tradičné jesenné sčítanie kamzičej populácie sa bude konať v stredu 5. novembra.

Počty jedného z najvzácnejších obyvateľov hôr budú zisťovať zamestnanci Správy TANAP-u, Správy Pieninského národného parku, Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, Lesov mesta Kežmarok a Spišská Belá spolu s dobrovoľníkmi. Vďaka nim sa podarí obsadiť väčšie územie a získať tak presnejšie údaje o živote kamzíkov.

Počas sčítania sa pritom neráta len počet jedincov. Každý pozorovateľ zaznamenáva aj pohlavie, vek či prírastok mláďat, ktoré sú dôležitým ukazovateľom vitality populácie. „Kamzíky rátajú v ten deň aj na poľskej strane Tatier v úzkej spolupráci s Tatrzanski Park Narodowy. Spoločné dáta umožňujú sledovať vývoj populácie naprieč celým pohorím, bez hraníc, ktoré príroda nepozná,“ uviedla Správa TANAP-u.

Zatiaľ čo jarné sčítanie sa zameriava najmä na jarný prírastok mláďat, jesenné poskytuje celkový obraz o stave a početnosti kamzičej populácie. Viac ako 50 rokov trvajúci medzinárodný monitoring je podľa ochranárov kľúčový pre ochranu tohto endemického druhu.
.

Neprehliadnite

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry

HRABKO:Prezident by podpisom zákona o hazarde mohol konať protiústavne