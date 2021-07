V Tatrách budú počítať kamzíky

Tatranská Lomnica 6. júla (TASR) – V Tatranskom národnom parku (TANAP) budú v stredu 7. júla rátať kamzíky. Pravidelná kamzičia inventúra ukáže, koľko jedincov kamzíka vrchovského tatranského momentálne žije na slovenskej a poľskej strane Tatier a koľko mláďat pribudlo v jarných mesiacoch. TASR o tom informovala Jana Tomalová zo Štátnych lesov TANAP-u.



Počítanie kamzíkov chceli Štátne lesy TANAP-u urobiť koncom júna, no situáciu zmenila predpoveď počasia. "Každý rok sa na základe prognóz meteorológov snažíme vytypovať čo najvhodnejší deň, no nie vždy to úplne dokonale vyjde. Ak chceme získať relevantné počty, ideálne podmienky pre spočítavanie sú vtedy, keď je dobrá oblačnosť a nie je príliš horúco, pretože v sparnom počasí kamzíky vyhľadávajú tienisté miesta a už dopoludnia sa nám stratia z dohľadu," konkretizoval zoológ Štátnych lesov TANAP-u Jozef Hybler.



Nadpriemerné teploty, ktoré vyhnali kamzíky do tienistých zákutí, sa podpísali aj pod výsledky posledného spočítania, ktoré bolo v TANAP-e vlani na jeseň. Čísla vtedy zoológov veľmi nepotešili, keďže na oboch stranách Tatier v deň spočítania zaevidovali dokopy ani nie tisíc kamzíkov. Okrem údajov o počtoch kamzíkov sú pravidelné inventúry pre zoológov taktiež zdrojom informácií o zdravotnom stave kamzičej populácie, keďže spočítanie využívajú napríklad aj na zber vzoriek trusu. Takisto je to príležitosť zmonitorovať vzácne prostredie národného parku, či pozorovať ďalšie chránené druhy živočíchov. "Vďaka tomu boli pozorované napríklad útoky rysa na kamzíka v Mengusovskej doline či útok orla na medvieďa na hrebeni Belianskych Tatier, ale aj výskyt veľmi vzácneho murárika červenokrídleho v oblasti Skalných vrát," doplnil Hybler.



Kamzíky v TANAP-e rátajú zamestnanci Štátnych lesov TANAP-u a Správy TANAP-u spoločne s kolegami z poľského Tatrzańskiego Parku Narodowego i ďalšími dobrovoľníkmi dvakrát ročne. Rekord si zatiaľ drží jeseň 2018, na oboch stranách Tatier vtedy zahliadli celkovo 1431 kamzíkov. Jar bola najúspešnejšia v rokoch 2016 a 2014, keď bolo napočítaných zhodne po 1232 jedincov.