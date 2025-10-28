< sekcia Regióny
V Tatrách hrozí malé lavínové nebezpečenstvo
Autor TASR
Vysoké Tatry 28. októbra (TASR) - Vo Vysokých, v Západných a Nízkych Tatrách platí nad hranicou 1800 metrov nad morom malé lavínové nebezpečenstvo, teda prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Upozorňuje na to Horská záchranná služba (HZS). V súvislosti s chladným a sychravým počasím posledného týždňa v najvyšších polohách neustále pribúdala snehová pokrývka. Mierne oteplenie zase spôsobilo stvrdnutie starej snehovej pokrývky.
„Nový sneh tak leží na staršej vrstve stvrdnutej pokrývky a väzby medzi týmito vrstvami nie sú dostatočné. Uvoľnenie lavíny je možné hlavne na veľmi strmých svahoch, obzvlášť na miestach, kde je uložené väčšie množstvo nového snehu. Hrozba lavín predstavuje najmä strhnutie osôb do exponovaného terénu,“ upozorňuje HZS.
Výška snehovej pokrývky rovnomerne rastie s nadmorskou výškou pohorí. Hranica snehovej pokrývky sa nachádza v nadmorskej výške 1300 metrov. Horskí záchranári dodávajú, že v najvyšších polohách je aj 50 centimetrov snehu. „Povrch je rôznorodý. Na miestach, ktoré boli vystavené vetru, sa nový sneh nenachádza a povrch starej snehovej pokrývky je stvrdnutý až ľadový. Na miestach, kde sa sneh ukladal, je povrch prachový, lokálne je už možné nájsť aj menšie snehové dosky a vankúše, ktoré boli ubité vetrom a ich stabilita je nízka,“ uzatvára HZS.
