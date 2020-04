V Tatrách je ráno prvý lavínový stupeň, popoludní sa hrozba zvýši

Liptovský Hrádok 16. apríla (TASR) - Vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách platí vo štvrtok dopoludnia malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Popoludní sa hrozba vplyvom oteplenia zvýši na mierny, druhý stupeň. Informoval o tom Anton Sedlák zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).



"Na slnkom osvetlených svahoch Tatier sa môžu vytvárať malé spontánne lavíny alebo splazy z mokrého snehu. Nebezpečné môžu byť tiež extrémne strmé svahy v žľaboch, depresiách a pod stenami všetkých expozícií," upozornil Sedlák.



Doplnil, že vo vyšších polohách je sneh rozložený veľmi nerovnomerne. V Malej a Veľkej Fatre je snehová pokrývka nesúvislá a vo všeobecnosti nepredstavuje lavínové nebezpečenstvo.



Ráno bolo na horách jasno, miestami v kotlinách hmla. Po perióde chladného počasia sa podľa Sedláka v noci oteplilo. Ranná teplota sa pohybovala od mínus jedného do plus šiestich stupňov Celzia. Vietor dosahoval na hrebeňoch hôr rýchlosť v nárazoch do 13 metrov za sekundu.