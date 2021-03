VIDEO: V Tatrách pečú sladký rekord pre košických zdravotníkov

Vysoké Tatry 9. marca (TASR) - V priestoroch Strednej odbornej školy hotelovej v Hornom Smokovci vo Vysokých Tatrách pečú od skorého utorkového rána veterníky pre zamestnancov Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach. Ako uviedol pre TASR tatranský šéfcukrár Matúš Reľovský, piati ľudia vrátane neho by mali napiecť počas utorka celkovo 4800 kusov veterníkov. Týmto počinom sa chcú zapísať aj do Knihy slovenských rekordov.ozrejmil Reľovský. Podľa jeho slov sa to rozbehlo pred dvoma mesiacmi, keď napiekli veterníky pre nemocnice v Poprade, vo Vyšných Hágoch, Liptovskom Mikuláši, Kežmarku, Starej Ľubovni, v Spišskej Novej Vsi a popritom aj pre vojsko, leteckú záchrannú službu a hasičov. Dokopy napiekli približne 5500 veterníkov.Tentoraz pečú pre košickú univerzitnú nemocnicu, ktorá má zhruba 3700 zamestnancov. Do večera približne do 20.00 h by chceli napiecť 4800 kusov veterníkov. Týmto pokusom o rekord chcú tatranci motivovať ďalších cukrárov na Slovensku, ktorí by nezištne upiekli veterníky pre zdravotníkov v prvej línií ako odmenu za ich ťažkú prácu v tejto ťažkej dobe.