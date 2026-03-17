V Tatrách platí hlavne nad 1600 m n. m. mierne lavínové nebezpečenstvo
Autor TASR
Liptovský Hrádok 17. marca (TASR) - Vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách platí v utorok hlavne nad 1600 metrov nad morom (m n. m.) mierne lavínové nebezpečenstvo, druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. Pre celé pohorie Veľkej a Malej Fatry je vyhlásené malé lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie (SLP) Horskej záchrannej služby (HZS).
Vplyvom sneženia a vetra sa hlavne na záveterných svahoch severozápadných, južných a východných orientácií budú tvoriť snehové dosky a vankúše rôznej hrúbky a tvrdosti. „Pod nimi sa bude nachádzať vrstva krúpok z posledného slabého sneženia, ktoré budú tvoriť kritickú nebezpečnú vrstvu. Nachádzajú sa v snehovom profile nad 1800 m n. m. prevažne vo Vysokých Tatrách,“ uviedlo stredisko a zdôraznilo, že lavínu bude možné uvoľniť hlavne pri veľkom dodatočnom zaťažení.
Po aktuálnom ochladení je snehová pokrývka na južných svahoch tvrdá a firnová, v severných sektoroch prevažne stabilná, ale nenosná. Počas dňa sa očakáva prírastok nového snehu, v Nízkych Tatrách desať centimetrov, postupne v Západných a Vysokých Tatrách 15 až 20 centimetrov. „Vplyvom severného až severozápadného vetra do 15 metrov za sekundu bude ukladaný značne nerovnomerne na záveterné miesta. Na tvrdom podklade budú takto vytvorené snehové dosky a vankúše nepreviazané, náchylné na uvoľnenie lavíny. Hlavne vo Vysokých Tatrách treba dávať pozor na vrstvu krúpok v profile,“ dodalo SLP.
