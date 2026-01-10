< sekcia Regióny
V Tatrách platí mierne lavínové nebezpečenstvo
Za poslednú periódu sneženia pripadlo desať až 20 centimetrov nového snehu.
Autor TASR
Liptovský Hrádok 10. januára (TASR) - Vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách platí v sobotu v polohách na 1700 metrov nad morom mierne lavínové nebezpečenstvo zodpovedajúce druhému stupňu päťdielnej medzinárodnej stupnice. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS) v Liptovskom Hrádku.
„Lavínové nebezpečenstvo je lokálne, koncentruje sa do miest, kde vietor navial väčšie množstvo nového snehu. Takéto lokality sú v teréne veľmi ťažko rozpoznateľné. Nový sneh je v žľaboch, muldách a pod skalnými stenami uložený vo forme menej stabilných snehových dosiek a vankúšov. Uvoľnenie lavíny je možné najmä pri dodatočnom zaťažení. Väčšie samovoľné lavíny sa neočakávajú,“ informujú horskí záchranári.
Snehová pokrývka je rôznorodá. Za poslednú periódu sneženia pripadlo desať až 20 centimetrov nového snehu. Ten bol však vplyvom silného vetra previevaný na záveterné miesta a do pásma lesa, kde jeho výška dosahuje aj viac ako 60 centimetrov. Na vetrom exponovaných miestach je povrch snehu vyfúkaný až do starého snehu, prípadne skál a trávy.
„Vplyvom veľmi nízkych teplôt sa nový sneh nevie previazať so starým snehovým podkladom a ostáva nestabilný. Pod novým snehom a starou tvrdou vrstvou sa nachádza výrazná vrstva zrnitého snehu. Tá môže byť už pri malom dodatočnom zaťažení lavínovým problémom,“ upozorňuje stredisko.
