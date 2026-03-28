< sekcia Regióny
V Tatrách platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo, vo Fatrách mierne
Autor TASR
Liptovský Hrádok 28. marca (TASR) - Zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí v sobotu vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách. V najvyšších polohách Malej a Veľkej Fatry, ako i východnej časti Nízkych Tatier sa vplyvom intenzívneho sneženia a silného vetra vytvorilo mierne lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).
„V Tatrách je uvoľnenie lavíny na strmých svahoch možné už pri malom dodatočnom zaťažení. Možný je aj zosuv stredne veľkých spontánnych lavín z nového navlhnutého snehu na slnkom osvietených svahoch,“ upozornilo SLP.
Počas štvrtka (26. 3.) a piatka (27. 3.) tam pripadlo 20 až 30 centimetrov nového snehu, ten však veľmi silný vietor v piatok previeval na záveterné miesta prevažne južných orientácií. Vetrom previaty sneh tu vytvorí nestabilné snehové dosky, vankúše a preveje. „Pri občasnom slnečnom počasí počas dňa nový sneh na južných svahoch navlhne a vyskytnú sa menšie až stredne veľké spontánne lavíny z mokrého snehu,“ priblížilo SLP.
Uvoľnenie lavíny vo Fatrách a východnej časti Nízkych Tatier je na strmých svahoch možné najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení. Ojedinele je podľa SLP možný zosuv aj menších spontánnych lavín z nového mokrého snehu.
Počas štvrtka a piatka tam pripadlo desať až 20 centimetrov nového snehu. Nový sneh silný vietor previeval na záveterné svahy, do žľabov a pod sedlá, prevažne južných, juhovýchodných a juhozápadných orientácií, kde vytvoril nestabilné snehové dosky, vankúše a preveje. Na južných, slnkom osvietených svahoch sneh počas dňa zmäkne a môže vytvárať menšie samovoľné lavíny z mokrého snehu.
