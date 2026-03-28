Sobota 28. marec 2026
V Tatrách platí zvýšené lavínové nebezpečenstvo, vo Fatrách mierne

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Liptovský Hrádok 28. marca (TASR) - Zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí v sobotu vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách. V najvyšších polohách Malej a Veľkej Fatry, ako i východnej časti Nízkych Tatier sa vplyvom intenzívneho sneženia a silného vetra vytvorilo mierne lavínové nebezpečenstvo. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).

V Tatrách je uvoľnenie lavíny na strmých svahoch možné už pri malom dodatočnom zaťažení. Možný je aj zosuv stredne veľkých spontánnych lavín z nového navlhnutého snehu na slnkom osvietených svahoch,“ upozornilo SLP.

Počas štvrtka (26. 3.) a piatka (27. 3.) tam pripadlo 20 až 30 centimetrov nového snehu, ten však veľmi silný vietor v piatok previeval na záveterné miesta prevažne južných orientácií. Vetrom previaty sneh tu vytvorí nestabilné snehové dosky, vankúše a preveje. „Pri občasnom slnečnom počasí počas dňa nový sneh na južných svahoch navlhne a vyskytnú sa menšie až stredne veľké spontánne lavíny z mokrého snehu,“ priblížilo SLP.

Uvoľnenie lavíny vo Fatrách a východnej časti Nízkych Tatier je na strmých svahoch možné najmä pri väčšom dodatočnom zaťažení. Ojedinele je podľa SLP možný zosuv aj menších spontánnych lavín z nového mokrého snehu.

Počas štvrtka a piatka tam pripadlo desať až 20 centimetrov nového snehu. Nový sneh silný vietor previeval na záveterné svahy, do žľabov a pod sedlá, prevažne južných, juhovýchodných a juhozápadných orientácií, kde vytvoril nestabilné snehové dosky, vankúše a preveje. Na južných, slnkom osvietených svahoch sneh počas dňa zmäkne a môže vytvárať menšie samovoľné lavíny z mokrého snehu.
Neprehliadnite

ZAČÍNA SA LETNÝ ČAS: Nezabudnite si v nedeľu posunúť hodinky

VÝBUCHY V PRAHE: Na Ruský dom dopadli zápalné fľaše

OBRAZOM: Dvojnásobný prezident Slovenskej republiky oslavuje 85 rokov

Prieskum: Voľby by v marci vyhralo PS, nasledoval by Smer-SD