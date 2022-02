V Tatrách pomáhali 70-ročnému turistovi so srdcovou slabosťou

Vysoké Tatry 12. februára (TASR) – Horskí záchranári, ale aj turisti i zamestnanci chaty pomáhali v piatok (11. 2.) podvečer 70-ročnému českému turistovi so srdcovou slabosťou, ktorý bol pod Malým hangom v Malej Studenej doline. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.



"Náhodní turisti ho tam našli a oznámili to personálu Téryho chaty. Po dohode s horskými záchranármi mu dvaja zamestnanci chaty a dvaja turisti odišli na pomoc so zvoznými saňami, rovnako zo základne odišli na snežnom skútri na pomoc aj záchranári HZS," uvádza HZS s tým, že spoločne sa stretli pod Veľkým hangom, kde pacienta prevzali.



Horskí záchranári mu poskytli liečbu kyslíkom a transportovali ho do Starého Smokovca, kde ho odovzdali do rúk lekára posádky rýchlej lekárskej pomoci (RLP).