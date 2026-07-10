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V Tatrách sa uskutoční zraz historických vozidiel Tatranský Oldtimer
Hlavný program podujatia je naplánovaný na sobotu.
Autor TASR
Vysoké Tatry 10. júla (TASR) - Historické automobily a motocykle sa v piatok a v sobotu (10. 7.) predstavia vo Vysokých Tatrách na 11. ročníku podujatia Tatranský Oldtimer 2026. TASR o tom informoval predseda občianskeho združenia Tatranský Oldtimer Martin Mladoň.
Piatkový program sa začne o 8.00 h spoločným odjazdom veteránov na Štrbské Pleso, pokračovať bude retro turistikou na Popradské pleso a návštevou Symbolického cintorína pod Ostrvou.
Hlavný program podujatia je naplánovaný na sobotu. Po dodatočnej registrácii odštartuje o 8.30 h prvá etapa z Tatranskej Lomnice do Lendaku. Tam bude pripravená návšteva obce, kultúrny program a domáce raňajky. Druhá etapa povedie z Lendaku cez Toporec a Haligovce do kúpeľov Vyšné Ružbachy.
V historických kúpeľoch vo Vyšných Ružbachoch bude od 11.30 do 14.30 h výstava veteránov, spoločný obed, módna prehliadka Salónu první republiky, swingový koncert kvarteta Elegance, tombola, penová šou a retro kúpanie v dobových plavkách. Popoludní sa vozidlá presunú späť do Tatranskej Lomnice.
Príjazd historických vozidiel do parku v Tatranskej Lomnici je naplánovaný na 15.30 h. Súčasťou programu bude výstava veteránov a Concours d'elegance o „Tatranský volant“ - Cenu primátora mesta Vysoké Tatry.
Večer podujatie vyvrcholí ocenením účastníkov, vystúpením swingovej skupiny Sweet Little Chicks a tanečnou retro zábavou so živou hudbou. Organizátori pripomínajú, že trasa podujatia má približne 110 kilometrov a vyberali ju s ohľadom na najstaršie vozidlá.
Jedným z hlavných ocenení bude cena pre „najveteránistickejšiu posádku“, pri ktorej sa bude hodnotiť vozidlo, dobové oblečenie i celkový dojem posádky. Súčasťou podujatia bude aj predajná výstava obrazov maliara s motoristickou tematikou Yuriya Shevchuka v jednom z hotelov v Tatranskej Lomnici.
Piatkový program sa začne o 8.00 h spoločným odjazdom veteránov na Štrbské Pleso, pokračovať bude retro turistikou na Popradské pleso a návštevou Symbolického cintorína pod Ostrvou.
Hlavný program podujatia je naplánovaný na sobotu. Po dodatočnej registrácii odštartuje o 8.30 h prvá etapa z Tatranskej Lomnice do Lendaku. Tam bude pripravená návšteva obce, kultúrny program a domáce raňajky. Druhá etapa povedie z Lendaku cez Toporec a Haligovce do kúpeľov Vyšné Ružbachy.
V historických kúpeľoch vo Vyšných Ružbachoch bude od 11.30 do 14.30 h výstava veteránov, spoločný obed, módna prehliadka Salónu první republiky, swingový koncert kvarteta Elegance, tombola, penová šou a retro kúpanie v dobových plavkách. Popoludní sa vozidlá presunú späť do Tatranskej Lomnice.
Príjazd historických vozidiel do parku v Tatranskej Lomnici je naplánovaný na 15.30 h. Súčasťou programu bude výstava veteránov a Concours d'elegance o „Tatranský volant“ - Cenu primátora mesta Vysoké Tatry.
Večer podujatie vyvrcholí ocenením účastníkov, vystúpením swingovej skupiny Sweet Little Chicks a tanečnou retro zábavou so živou hudbou. Organizátori pripomínajú, že trasa podujatia má približne 110 kilometrov a vyberali ju s ohľadom na najstaršie vozidlá.
Jedným z hlavných ocenení bude cena pre „najveteránistickejšiu posádku“, pri ktorej sa bude hodnotiť vozidlo, dobové oblečenie i celkový dojem posádky. Súčasťou podujatia bude aj predajná výstava obrazov maliara s motoristickou tematikou Yuriya Shevchuka v jednom z hotelov v Tatranskej Lomnici.