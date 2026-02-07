Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V TATRÁCH SPADLA LAVÍNA: Horskí záchranári miesto prehľadali

Ilustračná snímka. Foto: TASR

V Tatrách, nad hranicou lesa, platí v sobotu mierne lavínové nebezpečenstvo, teda druhý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice.

Autor TASR
Vysoké Tatry 7. februára (TASR) - Vo Veľkej Studenej doline vo Vysokých Tatrách spadla v sobotu menšia lavína. Horskí záchranári ukončili prehľadávanie lavíniska s negatívnym výsledkom. Pre TASR to potvrdila Horská záchranná služba (HZS).

Ako spresňuje na svojej webovej stránke, Operačné stredisko tiesňového volania HZS prijalo predpoludním hlásenie o páde lavíny vo Veľkej Studenej doline. Oznamovateľ sa nachádzal na modrom turisticky značenom chodníku a okrem mohutného zvuku lavíny, ktorá vypadla z oblasti Groszovho žľabu, počul z danej lokality aj niekoľko osôb.

O súčinnosť bola požiadaná Vrtuľníková záchranná zdravotná služba, ktorej sa však pre nepriaznivé podmienky nepodarilo vzlietnuť. Zo Starého Smokovca smerovali preveriť lavínisko záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry pozemne.

Na mieste sa nachádzali horolezci, ktorí liezli ľady a pádom lavíny neboli zasiahnutí. Záchranný tím prehľadal predmetnú plochu aj za pomoci dronu. Nasadený bol aj psovod s lavínovým psom,“ dodáva HZS s tým, že prehľadávanie lavíniska bolo ukončené s negatívnym výsledkom.

.

