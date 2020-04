V Tatrách trvá malé lavínové nebezpečenstvo

Liptovský Hrádok 17. apríla (TASR) - Vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách platí v piatok malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice. V Malej a vo Veľkej Fatre je snehová pokrývka nesúvislá a vo všeobecnosti nepredstavuje lavínové nebezpečenstvo. Informoval o tom Anton Sedlák zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (HZS).



Po výraznom ochladení a oteplení sa snehová pokrývka stabilizovala. "Na slnkom osvetlených svahoch Tatier sa môžu vytvárať malé spontánne lavíny alebo splazy z mokrého a ťažkého snehu. Nebezpečné môžu byť tiež extrémne strmé svahy v žľaboch, depresiách a pod stenami všetkých expozícií. Vo vyšších polohách je sneh rozložený veľmi nerovnomerne," upozornil Sedlák.



Ráno bolo na horách polooblačno. Po perióde chladného počasia sa oteplilo, ranná teplota sa pohybovala od mínus troch do plus šiestich stupňov Celzia. Vietor ráno dosahoval na hrebeňoch hôr rýchlosť v nárazoch do 13 metrov za sekundu.