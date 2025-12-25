Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Tatrách trvá malé lavínové nebezpečenstvo

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Súvislá snehová pokrývka sa v Nízkych Tatrách vyskytuje od nadmorskej výšky približne 1300 metrov a v najvyšších polohách dosahuje 40 až 70 centimetrov.

Autor TASR
Liptovský Hrádok 25. decembra (TASR) - Malé lavínové nebezpečenstvo, prvý stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice platí vo štvrtok vo Vysokých, Nízkych a Západných Tatrách. Snehová pokrývka sa tam vplyvom striedania teplôt stabilizovala. Na severe a v tieni sa miestami nachádza sypký, hranatozrnný sneh a malé snehové dosky. Informovalo o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby (SLP HZS).

Inverzná situácia posledných dní sa zmenila. Ochladilo sa, čo vytvorilo na povrchu snehovej pokrývky tvrdý, často nosný firn.

Súvislá snehová pokrývka sa v Nízkych Tatrách vyskytuje od nadmorskej výšky približne 1300 metrov a v najvyšších polohách dosahuje 40 až 70 centimetrov. V Západných a Vysokých Tatrách sa sneh nachádza od približne 1600 metrov nad morom a jeho výška je len do 40 centimetrov.
