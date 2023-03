V Tatrách trvá zvýšené lavínové nebezpečenstvo

Liptovský Hrádok 12. marca (TASR) - Zvýšené lavínové nebezpečenstvo, tretí stupeň z päťdielnej medzinárodnej stupnice, platí i v nedeľu vo Vysokých, Západných a Nízkych Tatrách. V Malej a Veľkej Fatre pretrváva druhý stupeň lavínového nebezpečenstva. Informoval o tom Pavel Beťko zo Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby.



Veľmi silný, prevažne západný až severozápadný vietor transportoval veľká množstvá snehu na záveterné strany hrebeňov, do miest pod sedlami, skalnými stenami a úzkych žľabov nad 30 stupňov. "Tu sa vytvorili krehké a tvrdé dosky rôznej veľkosti a tvrdosti, ktorých stabilita sa ťažko posudzuje. Dosky sú navyše uložené na veľmi tvrdom podklade. Ich uvoľnenie je možné už pri malom dodatočnom zaťažení. Nebezpečné sú najmä južné, juhovýchodné a východné orientácie, očakávajú sa malé, stredné a ojedinele veľké spontánne lavíny," uviedol Beťko.



Teplota na horách sa bude pohybovať od mínus jedného až do mínus piatich stupňov Celzia. Fúkať bude juhozápadný vietor so silou päť až 15 metrov za sekundu.



Najviac snehu napadlo v Západných, Vysokých a Nízkych Tatrách, a to od piatich do 20 centimetrov. Snehová pokrývka je vplyvom vetra veľmi nerovnomerne rozložená a ukladaná na záveterné strany hrebeňov, prípadne sfúkaná až do pásma lesa. Sobotný (11. 3.) dážď s oteplením výrazne premočil snehovú pokrývku, tá následným ochladením zamrzla a na povrchu vytvorila ľadovú vrstvu. Nový sneh so starým sa teda veľmi zle previazal. V pásme lesa je nový sneh voľný prachovitý a prepadá sa až na tvrdý podklad.