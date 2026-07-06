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V Tatrách uviazli dvaja Poliaci
Do záchrannej akcie bolo nasadených spolu 15 záchranárov HZS z Oblastných stredísk Vysoké Tatry, Západné Tatry a Slovenský raj, ako aj dobrovoľní záchranári z Vysokých Tatier.
Autor TASR
Vysoké Tatry 6. júla (TASR) - Horskí záchranári majú za sebou náročný zásah vo Vysokých Tatrách. Horská záchranná služba (HZS) informovala, že pomoc potrebovali dvaja Poliaci, ktorí uviazli v exponovanom teréne v juhozápadnej stene Batizovského štítu v nadmorskej výške zhruba 2400 metrov. O pomoc požiadali ešte v nočných hodinách v sobotu (4. 7.).
Dvaja horolezci vo veku 28 a 27 rokov boli mimo plánovanej lezeckej cesty. „Vyliezli cestu Čihulov pilier a chceli zlaňovať Kuttovými platňami, ktoré netrafili. Neboli technicky ani výstrojom dobre vybavení, nemali dostatočnú prípravu na pohyb v danom teréne, ako ani dostatočne naštudované zostupové trasy či dostatočné skúsenosti. Výstup tiež nebol časovo dobre naplánovaný a situáciu horolezcom komplikovala tma, prítomnosť hmly a slabé svetlo v čelovkách,“ uviedla HZS.
Počasie vo Vysokých Tatrách je v týchto dňoch premenlivé, s prevládajúcim oblačným počasím, častými prehánkami a teplotami pod dlhodobým priemerom. Vzhľadom na možnosť vzniku náhodnej hypotermie u uviaznutých, Operačné stredisko tiesňového volania HZS aktivovalo aj ECMO (mimotelová membránová oxygenácia) pracovisko v Banskej Bystrici. Záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry medzitým odišli na miesto pozemne.
„Do pohotovosti bola uvedená posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Popradu, Letka Ministerstva vnútra SR, ako aj posádka vrtuľníka TOPR (Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe), ktoré sa mali s ohľadom na aktuálne poveternostné podmienky v nedeľu (5. 7.) v skorých ranných hodinách zapojiť do evakuácie uviaznutých horolezcov,“ dodáva HZS. Viditeľnosť pre vzlet vrtuľníka do hôr však nebola dostatočná. Pozemná záchranná akcia v náročných podmienkach preto pokračovala počas celého dňa.
Počas krátkeho zlepšenia podmienok sa podarilo vrtuľníkom VZZS dopraviť do doliny ďalších štyroch záchranárov HZS, ktorí sa pridali ku skupine, ktorá už postupovala k uviaznutým. K horolezcom sa záchranárom podarilo v mimoriadne nepriaznivých podmienkach - daždi, vetre, hustej hmle, v nízkych teplotách, tesne nad bodom mrazu, dostať až v podvečerných hodinách. „Boli premočení, značne uzimení a vyčerpaní. Po zateplení, poskytnutí suchého a teplého oblečenia ich horskí záchranári pomocou lanovej techniky spustili pod stenu, odkiaľ ich sprevádzali na Sliezsky dom a následne odviezli do Starého Smokovca. Keďže boli bez zranení a nepotrebovali ďalšiu zdravotnú starostlivosť, odtiaľ už pokračovali samostatne,“ dodala HZS.
Do záchrannej akcie bolo nasadených spolu 15 záchranárov HZS z Oblastných stredísk Vysoké Tatry, Západné Tatry a Slovenský raj, ako aj dobrovoľní záchranári z Vysokých Tatier.
Dvaja horolezci vo veku 28 a 27 rokov boli mimo plánovanej lezeckej cesty. „Vyliezli cestu Čihulov pilier a chceli zlaňovať Kuttovými platňami, ktoré netrafili. Neboli technicky ani výstrojom dobre vybavení, nemali dostatočnú prípravu na pohyb v danom teréne, ako ani dostatočne naštudované zostupové trasy či dostatočné skúsenosti. Výstup tiež nebol časovo dobre naplánovaný a situáciu horolezcom komplikovala tma, prítomnosť hmly a slabé svetlo v čelovkách,“ uviedla HZS.
Počasie vo Vysokých Tatrách je v týchto dňoch premenlivé, s prevládajúcim oblačným počasím, častými prehánkami a teplotami pod dlhodobým priemerom. Vzhľadom na možnosť vzniku náhodnej hypotermie u uviaznutých, Operačné stredisko tiesňového volania HZS aktivovalo aj ECMO (mimotelová membránová oxygenácia) pracovisko v Banskej Bystrici. Záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry medzitým odišli na miesto pozemne.
„Do pohotovosti bola uvedená posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) z Popradu, Letka Ministerstva vnútra SR, ako aj posádka vrtuľníka TOPR (Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe), ktoré sa mali s ohľadom na aktuálne poveternostné podmienky v nedeľu (5. 7.) v skorých ranných hodinách zapojiť do evakuácie uviaznutých horolezcov,“ dodáva HZS. Viditeľnosť pre vzlet vrtuľníka do hôr však nebola dostatočná. Pozemná záchranná akcia v náročných podmienkach preto pokračovala počas celého dňa.
Počas krátkeho zlepšenia podmienok sa podarilo vrtuľníkom VZZS dopraviť do doliny ďalších štyroch záchranárov HZS, ktorí sa pridali ku skupine, ktorá už postupovala k uviaznutým. K horolezcom sa záchranárom podarilo v mimoriadne nepriaznivých podmienkach - daždi, vetre, hustej hmle, v nízkych teplotách, tesne nad bodom mrazu, dostať až v podvečerných hodinách. „Boli premočení, značne uzimení a vyčerpaní. Po zateplení, poskytnutí suchého a teplého oblečenia ich horskí záchranári pomocou lanovej techniky spustili pod stenu, odkiaľ ich sprevádzali na Sliezsky dom a následne odviezli do Starého Smokovca. Keďže boli bez zranení a nepotrebovali ďalšiu zdravotnú starostlivosť, odtiaľ už pokračovali samostatne,“ dodala HZS.
Do záchrannej akcie bolo nasadených spolu 15 záchranárov HZS z Oblastných stredísk Vysoké Tatry, Západné Tatry a Slovenský raj, ako aj dobrovoľní záchranári z Vysokých Tatier.