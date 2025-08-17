Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 17. august 2025
V Tatrách uviazli horolezci, pomáhali im horskí aj leteckí záchranári

Ilustračné foto Foto: FOTO pre TASR/Ján Stankovič

Dvojicu poľských horolezcov evakuovali z terénu pomocou palubného navijaka a následne letecky transportovali do Starého Smokovca, odkiaľ už pokračovali samostatne.

Autor TASR
Poprad 17. augusta (TASR) - Dvaja poľskí horolezci uviazli pod Kežmarským štítom vo Vysokých Tatrách, na pomoc im prišli horskí aj leteckí záchranári. Informuje o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.

Päťdesiatročný muž a jeho 18-ročný syn požiadali o pomoc v sobotu (16. 8.) podvečer. „Liezli cestu s názvom Ľavý Puškáš v južnej stene Kežmarského štítu. Boli bez zranení, no naliezli do exponovanejšieho terénu, kde uviazli a nevedeli pokračovať ďalej,“ uviedla HZS s tým, že o súčinnosť požiadala Vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu z Popradu, ktorá na heliporte v Starom Smokovci vyzdvihla na palubu dvoch horských záchranárov.

Dvojicu poľských horolezcov evakuovali z terénu pomocou palubného navijaka a následne letecky transportovali do Starého Smokovca, odkiaľ už pokračovali samostatne.

