< sekcia Regióny
V Tatranskej galérii vystavuje fotografie dlhoročný redaktor TASR
Bývalý banský technik sa k fotografovaniu dostal vďaka horolezectvu.
Autor TASR
Poprad 9. apríla (TASR) - Tatranská galéria v Poprade vo štvrtok sprístupnila výstavu dlhoročného fotografa Tlačovej agentúry SR (TASR) Milana Kapustu. Bývalý banský technik sa k fotografovaniu dostal vďaka horolezectvu. V starej popradskej elektrárni vystavia časť jeho tvorby pod názvom „Tatry - koruna Karpát“, ktorá je súčasťou jeho najnovšej publikácie s rovnomenným názvom. Informovala o tom kurátorka výstavy a riaditeľka galérie Anna Ondrušeková.
Kapusta začal liezť v roku 1977 a okrem Vysokých Tatier má za sebou výstupy na Špicbergoch, Pamíre, v Yosemitskom národnom parku, Alpách a iných pohoriach Európy. „Jeho fotografie získali ceny vo viacerých fotosúťažiach, od regionálnych cez celoštátne po medzinárodné. Je nositeľom titulu Majster Zväzu slovenských fotografov,“ upozornila riaditeľka. Vystavoval doma i v zahraničí, v roku 2001 bol fotografom bývalého slovenského prezidenta Rudolfa Schustera počas jeho oficiálnej cesty v Južnej Amerike. Fotografoval tiež v Himalájach a jeho fotografiu panorámy Tatier dostal darom aj pápež Ján Pavol II. Je autorom kníh Tatry, Tatry a Kvety či Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia.
„Publikácia Tatry - koruna Karpát predstavuje reprezentatívnu knihu, ktorá približuje jedinečnú krásu Tatier prostredníctvom výnimočných záberov, ponúka unikátne rozkladacie panorámy,“ dodala Ondrušeková s tým, že kniha má okrem vizuálnej aj náučnú hodnotu, keďže prináša pohľad na tatranské štíty, do podzemia jaskýň a priepastí. Časť 200-stranovej publikácie zachytáva dôležité historické momenty a udalosti, ktoré formovali moderné Tatry. „Sú tam aj vzácne reportážne fotografie z archívu TASR ako napríklad z požiaru Zbojníckej chaty z roku 1998, kalamity z roku 2004 či lavíny, ktorá strhla strechu na Chate pod Rysmi,“ priblížil Kapusta.
V Tatranskej galérii môžu návštevníci do 9. mája vidieť krajinárske fotografie lokalít, ktoré bežným návštevníkom nie sú prístupné. Vďaka povoleniu kompetentných orgánov a horolezeckej kariére v mladosti sa Kapusta dostal aj na miesta mimo značených turistických trás. „Pre mňa ako top lokalita bol celý komplex Bielovodskej a Javorovej doliny, takzvané Tatry kniežaťa Hohenloheho, kde bol božský kľud a žiadne davy turistov,“ dodal fotograf, ktorý takmer 30 rokov pôsobil v TASR.
Kapusta začal liezť v roku 1977 a okrem Vysokých Tatier má za sebou výstupy na Špicbergoch, Pamíre, v Yosemitskom národnom parku, Alpách a iných pohoriach Európy. „Jeho fotografie získali ceny vo viacerých fotosúťažiach, od regionálnych cez celoštátne po medzinárodné. Je nositeľom titulu Majster Zväzu slovenských fotografov,“ upozornila riaditeľka. Vystavoval doma i v zahraničí, v roku 2001 bol fotografom bývalého slovenského prezidenta Rudolfa Schustera počas jeho oficiálnej cesty v Južnej Amerike. Fotografoval tiež v Himalájach a jeho fotografiu panorámy Tatier dostal darom aj pápež Ján Pavol II. Je autorom kníh Tatry, Tatry a Kvety či Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia.
„Publikácia Tatry - koruna Karpát predstavuje reprezentatívnu knihu, ktorá približuje jedinečnú krásu Tatier prostredníctvom výnimočných záberov, ponúka unikátne rozkladacie panorámy,“ dodala Ondrušeková s tým, že kniha má okrem vizuálnej aj náučnú hodnotu, keďže prináša pohľad na tatranské štíty, do podzemia jaskýň a priepastí. Časť 200-stranovej publikácie zachytáva dôležité historické momenty a udalosti, ktoré formovali moderné Tatry. „Sú tam aj vzácne reportážne fotografie z archívu TASR ako napríklad z požiaru Zbojníckej chaty z roku 1998, kalamity z roku 2004 či lavíny, ktorá strhla strechu na Chate pod Rysmi,“ priblížil Kapusta.
V Tatranskej galérii môžu návštevníci do 9. mája vidieť krajinárske fotografie lokalít, ktoré bežným návštevníkom nie sú prístupné. Vďaka povoleniu kompetentných orgánov a horolezeckej kariére v mladosti sa Kapusta dostal aj na miesta mimo značených turistických trás. „Pre mňa ako top lokalita bol celý komplex Bielovodskej a Javorovej doliny, takzvané Tatry kniežaťa Hohenloheho, kde bol božský kľud a žiadne davy turistov,“ dodal fotograf, ktorý takmer 30 rokov pôsobil v TASR.