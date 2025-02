V Tatranskej Javorine na drevenom kostolíku menia šindľovú strechu

Tatranská Javorina 6. februára (TASR) - Na drevenom Kostole sv. Anny v Tatranskej Javorine začali koncom minulého roka s rekonštrukciou strechy. Na dofinancovanie obnovy vyhlásili aj verejnú zbierku. Starosta tejto tatranskej obce Miroslav Michaľák pre TASR uviedol, že obnova kultúrnej pamiatky je finančne náročná a len výmena šindľovej strechy bude stáť približne 180.000 eur.



"Z fondu ministerstva kultúry sme na konci minulého roka dostali 30.000 eur, aby sme mohli začať s rekonštrukciou. Opäť sa chceme zapojiť do výzvy, aby sme získali znova 30.000 eur. Nedávno sa v kostolíku konala premiéra filmu o grófovi Hohenlohem, kde sa nám spolu s podnikateľmi zo Ždiaru podarilo vyzbierať takmer ďalších 3000 eur," uviedol starosta. Obec má v súčasnosti len okolo 150 obyvateľov, preto podľa neho nedokážu s financovaním obnovy pomôcť. Aj preto sa spolu so ždiarskou farnosťou, ktorá spravuje aj samotný kostolík, rozhodli vyhlásiť verejnú zbierku.



Strechu naposledy rekonštruovali pred 15 rokmi. Na to, že je opäť prehnitá, prišli vlani, keď maľovali fasádu kostola. "Keďže je to národná kultúrna pamiatka, v spolupráci s pamiatkarmi sme riešili, akou formou strechu vymeníme. Podmienkou je, že to musí byť štiepaný šindeľ a musí byť dvojmo bitý," objasnila miestna kostolníčka Stanislava Michaľáková.



Kostolík bol vysvätený v roku 1903 a je podľa miestnych výnimočný najmä tým, že zapadá do horského prostredia. Starosta potvrdil, že počas letnej sezóny sa pri ňom zastavia aj stovky ľudí. Jeho mecenášom bol knieža Hohenlohe. "Chcel, aby bol postavený v takom škandinávskom štýle. Je asi najfotografovanejším kostolíkom na Slovensku, určite minimálne v Tatrách," skonštatovala Michaľáková. Vnútri kostola sa nachádzajú aj vitráže, pričom na jednej z nich je znázornená sv. Anna, patrónka lesných robotníkov, a tiež citát zo žalmu, v ktorom sa píše "chváľte Pána, vrchy a kopce".



V posledných rokoch sa podarilo v kostole vymeniť elektrické vedenie, zrekonštruovať vitráže, vlani vymaľovali celú fasádu kostola a opravili vežové hodiny. Okrem toho sa študentom z kežmarskej umeleckej školy podarilo pozlátiť hlavný oltár, čo bolo kedysi aj želaním grófa Hohenloheho. "Keď sa kostol staval, nenašiel majstra, ktorý by to urobil. Prvýkrát sa oltár podarilo pozlátiť až pred dvoma rokmi a vyplnili sme tak jeho prianie," dodala Michaľáková.



Transparentný účet, na ktorý môžu záujemcovia finančne prispievať na rekonštrukciu strechy, je zverejnený na webovej stránke rímskokatolíckej farnosti v obci Ždiar.