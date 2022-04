V Tatranskej Lomnici a na Štrbskom Plese sa ešte môžete ísť lyžovať

Vysoké Tatry 29. apríla (TASR) – V sobotu 30. apríla štartuje vo Vysokých Tatrách týždeň jarnej lyžovačky na najvyššie položenej zjazdovke na Slovensku v Lomnickom sedle. „Viac ako 1,5 metra snehu a priaznivá predpoveď počasia umožňujú jarnú lyžovačku pod Lomnickým štítom. Podmienky vylepšili aj aprílové snehové zrážky, vďaka ktorým v najvyšších polohách pripadli v posledných dňoch ďalšie centimetre nového snehu,“ uviedol PR manažér prevádzkovateľa strediska Marián Galajda.



Minulý rok začínali pre pandemické opatrenia strediská prevádzku až v závere apríla a v Lomnickom sedle trvala radikálne skrátená sezóna do 12. mája. Tento rok bola situácia priaznivejšia a na Štrbskom Plese sa lyžovalo od 11. decembra 2021. Momentálne je tam na zjazdovkách ešte stále do pol metra snehu, takže lyžovať sa bude dať aj počas nadchádzajúceho víkendu, rovnako ako aj na vybraných zjazdovkách v Jasnej v Nízkych Tatrách. Okrem jarnej lyžovačky môžu slnečné počasie návštevníci využiť aj na prechádzky po turistických chodníkoch. Aktuálne podmienky na turistiku sú k dispozícii v tatranských infocentrách alebo priamo v oblastnom stredisku Horskej záchrannej služby.



Okrem toho budú môcť návštevníci Vysokých Tatier vidieť naživo, ako sa topí najnavštevovanejšia turistická atrakcia v regióne Tatranský ľadový dóm. Nedávno ho uzavreli pre verejnosť a odstránili aj kupolu, ktorá ho chránila. „Po skúsenostiach z uplynulých ročníkov je predpoklad, že posledné kúsky ľadu zmiznú do dvoch týždňov,“ uviedol Galajda.



Dodal, že priamo na Hrebienku, ktorý je opäť dostupný aj pozemnou lanovou dráhou, sa nachádza aj Kvantarium - interaktívna galéria svetla a virtuálna realita. Prvé dva májové víkendy sú vo Vysokých Tatrách aj v znamení sprievodných programov, ktoré tento rok prinesú tvorivé dielne pre deti na Skalnatom Plese, jarnú grilovačku i prvú letnú aktivitu v podobe jazdy na horských kárach zo stanice Štart. Prvé jazdy na historickej električke Kométa po zimnej prestávke chystá aj Veterán klub železníc a nebude chýbať retro sprievod v nedeľu 1. mája, ktorý organizuje mesto Vysoké Tatry spolu s partnermi.