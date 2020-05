V Tatranskej Lomnici otvorili múzeum i botanickú záhradu

Tatranská Lomnica 11. mája (TASR) – Po dvojmesačnej prestávke, ktorú si vynútili opatrenia súvisiace so šírením nového koronavírusu, je od pondelka opäť otvorené Múzeum Tatranského národného parku (TANAP-u) v Tatranskej Lomnici. Prvých návštevníkov v tejto sezóne privíta v rovnaký deň aj neďaleká expozícia tatranskej prírody, známa skôr ako botanická záhrada. TASR o tom informovala koordinátorka vonkajšej komunikácie Štátnych lesov TANAP-u Martina Petránová.



Návštevníci sú povinní rešpektovať prísne hygienické opatrenia. „V praxi to znamená, že do priestorov Múzea TANAP-u môžu po vydezinfikovaní si rúk pri vchode vstupovať len s rúškami alebo inak prekrytými hornými dýchacími cestami. V priestoroch múzea sa v tom istom okamihu nesmie zdržiavať viac ako 30 osôb, pričom musia medzi sebou zachovávať minimálne dvojmetrové rozstupy. Väčším skupinám preto odporúčame objednať sa vopred. Z hygienických dôvodov bude uzavretý medvedí brloh, ktorý je atrakciou predovšetkým pre najmenších návštevníkov expozície,“ priblížila Petránová.



Ako ďalej dodala, podobné pravidlá platia aj pri návšteve expozície tatranskej prírody, kde sa však vzhľadom na jej rozlohu môže v jednom okamihu zdržiavať najviac 50 ľudí. Podľa nej tam návštevníci nájdu vyše 300 druhov bylín a drevín, počnúc rastlinstvom podhorských lúk cez lesný podrast až po vegetáciu alpínskeho a subniválneho stupňa. Rozmiestnené sú v ôsmich vápencových a žulových alpíniách a mokradiach.



Otváracie hodiny sa nemenia, múzeum i botanická záhrada sú otvorené sedem dní v týždni. Zatiaľ čo muzeálne expozície sú verejnosti prístupné po celý rok, sezóna v expozícii tatranskej prírody sa končí v septembri. Podrobnosti nájdu záujemcovia na internetovej stránke www.lesytanap.sk. Návštevníkom budú k dispozícii opäť aj informačné centrá, ktoré prevádzkujú Štátne lesy TANAP-u.