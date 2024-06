V Tatranskej Lomnici plánujú zriadiť rezidenčnú parkovaciu zónu

Vysoké Tatry 12. júna (TASR) - Mesto Vysoké Tatry plánuje zriadiť rezidenčnú parkovaciu zónu v Tatranskej Lomnici. V rámci ďalšej etapy pilotného projektu preto v týchto dňoch pristúpila samospráva k vydávaniu dočasných bezplatných testovacích parkovacích kariet. Informovala o tom radnica na webovom sídle s tým, že do rezidentskej zóny vybrali v prvej fáze 35 vchodov v bytových domoch na sídlisku.



"Tieto karty budú slúžiť do oficiálneho spustenia rezidentského parkovania hlavne pre potreby dopravného prieskumu - zmapovania nevyhnutného minimálneho počtu parkovacích miest potrebných pre pokrytie vašich potrieb," uviedla samospráva. Do oficiálneho spustenia projektu tak budú od 1. júla prebiehať v zóne pravidelné prieskumy obsadenosti parkovacích miest v kontexte vydaných parkovacích kariet. Jeho výsledky podľa mesta pomôžu určiť aj záujem o karty vydané na jednu bytovú jednotku. Cieľom je podľa mesta úspešné fungovanie vymedzenej parkovacej zóny v Tatranskej Lomnici.



Po skončení tejto fázy samospráva plánuje pristúpiť k ďalším krokom, ako je osadenie zvislého dopravného značenia, prijatie Všeobecne záväzného nariadenia a podľa jeho znenia aj následné vydávanie parkovacích kariet. Mesto v tejto súvislosti žiada obyvateľov, aby prípravnú etapu projektu nepodcenili a o vydanie dočasnej karty požiadali v stredisku Verejnoprospešných služieb Vysoké Tatry v Tatranskej Lomnici. K jej vydaniu je potrebné sa preukázať občianskym preukazom a veľkým technickým preukazom vozidla. "Pre zaručenie úspešnosti projektu a jeho realizáciu v čo najkratšom období, žiadame o spoluprácu dotknutých obyvateľov ako aj vlastníkov nehnuteľností v zóne. Aj od ich aktívneho prístupu bude záležať úspešnosť a rýchlosť zavedenia rezidentskej zóny," uzatvára radnica.