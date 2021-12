V Tatranskej Lomnici štartuje cez víkend lyžovačka

Tatranská Lomnica 16. decembra (TASR) - Vo Vysokých Tatrách spúšťajú prevádzku na ďalších zjazdovkách. Riaditeľ horského strediska Vysoké Tatry Dušan Slavkovský informoval, že po Štrbskom Plese, na ktorom sa lyžuje od minulého týždňa, otvorí od soboty 18. decembra zjazdovky a lanovky aj Tatranská Lomnica.



„Štartujeme prevádzku na línii zjazdoviek z Čučoriedok do Tatranskej Lomnice. V prevádzke budú sedačkové lanovky z Tatranskej Lomnice na Štart a zo Štartu na Čučoriedky, rovnako tak kabínkové lanovky Tatranská Lomnica – Štart, Štart – Skalnaté Pleso, Skalnaté Pleso – Lomnický štít,“ uviedol Slavkovský s tým, že kabínkové lanovky budú k dispozícii aj pre peších návštevníkov. Treba však podľa neho rátať s obmedzením kapacity na 25 percent.



Lyžiarske stredisko bude v prevádzke v režime OP, príslušné doklady skontrolujú návštevníkom pri predaji skipasov, ako aj pri vstupe do strediska. Gastroprevádzky budú fungovať len v režime okienkového predaja a donášky. Parkovanie v stredisku Tatranská Lomnica je možné na kaskádovom parkovisku. Sadzba parkovného je rovnaká ako sadzba samosprávy na všetkých ostatných spoplatnených plochách v meste Vysoké Tatry.



„V snahe minimalizovať kolízne situácie bude pre výstup skialpinistov po zjazdovkách v Tatranskej Lomnici vyhradený čas od 13. do 16. hodiny. Týmto apelujeme na dodržiavanie pravidiel bezpečného pohybu skialpinistov po zjazdovkách vrátane výstupových trás,“ upozornil Slavkovský.



Na Štrbskom Plese sa od uplynulého víkendu lyžuje na zjazdovkách Interski, Turistická a Junior s vlekmi a sedačkovou lanovkou Mostíky. V Starom Smokovci je v prevádzke pozemná lanovka na Hrebienok aj sánkovanie na 2,5-kilometrovej sánkarskej dráhe do Smokovca. Na Hrebienku je tiež znovu otvorený Tatranský ľadový dóm, v tomto roku inšpirovaný témou putovania a katedrálou v Santiagu de Compostella.