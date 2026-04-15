Streda 15. apríl 2026Meniny má Fedor
V Tatranskej Lomnici ukončili sezónu, na Štrbskom Plese sa ešte lyžuje

Na snímke lyžiar počas rannej lyžovačky v lyžiarskom stredisku Tatranská Lomnica vo Vysokých Tatrách v piatok 31. januára 2025. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Lyžovačka vo Vysokých Tatrách pokračuje denne na Štrbskom Plese na všetkých zjazdovkách.

Autor TASR
Vysoké Tatry 15. apríla (TASR) - V Tatranskej Lomnici vo Vysokých Tatrách ukončili zimnú sezónu, na Štrbskom Plese sa však ešte stále lyžuje. Informoval o tom hovorca prevádzkovateľa stredísk Marián Galajda s tým, že sezóna ešte pokračuje aj v Jasnej v Nízkych Tatrách.

Uplynulá nedeľa (12. 4.) dala bodku za lyžiarskou sezónou v Tatranskej Lomnici. Zjazdovky zo Skalnatého Plesa, ako aj najvyššie položená zjazdovka v Lomnickom sedle ohlásili záver lyžovačky. Aktuálne prebieha jarná údržba lanoviek a cez víkend budú v prevádzke už iba pre peších návštevníkov,“ uviedol Galajda.

Lyžovačka vo Vysokých Tatrách pokračuje denne na Štrbskom Plese na všetkých zjazdovkách. Otvorené je naďalej aj najväčšie lyžiarske stredisko na Slovensku - v Jasnej. Na upravených zjazdovkách je v priemere ešte pol metra snehu. „V Jasnej je v prevádzke ešte stále viac ako polovica zo všetkých zjazdoviek, najlepšie podmienky sú v horných častiach strediska. V dennej prevádzke je do 19. apríla, potom v režime piatok - sobota - nedeľa až do 10. mája,“ dodal Galajda.
