V Tatranskom a Pieninskom národnom parku budú rátať turistov

Tatranská Lomnica 10. augusta (TASR) - Zamestnanci Štátnych lesov Tatranského národného parku (TANAP-u) budú vo štvrtok (12. 8.) od 5.00 do 19.00 h rátať turistov i cyklistov v Tatranskom a Pieninskom národnom parku. Pôvodne to mali v pláne minulý týždeň, pre daždivé počasie však rátanie bolo zrušené.



Ako pre TASR uviedla koordinátorka vonkajšej komunikácie Štátnych lesov TANAP-u Martina Petránová, monitorovať budú návštevnosť na 39 miestach v 53 smeroch, predovšetkým pri vstupoch do dolín, no tiež na vrcholoch Kriváňa a Rysov. Do sčítacích hárkov už tradične zapíšu nielen počty turistov, ale vo vybraných lokalitách i cyklistov. Okrem ľudí zrátajú aj psy.



Návštevnosť vysokohorského prostredia sa v TANAP-e eviduje od roku 1972. Vďaka získaným údajom budú mať Štátne lesy TANAP-u ako správca územia prehľad nielen o tom, aká je zaťaženosť jednotlivých lokalít, ale dáta im poslúžia napríklad aj pri plánovaní prostriedkov na údržbu turistickej a informačnej siete.



"Vlani sa v deň spočítania prešlo vysokohorským prostredím TANAP-u rekordných 30.232 návštevníkov, čo bolo o skoro 4000 viac ako v roku 1980, keď za jediný deň narátali 26.520 turistov. Naopak, najmenej ich bolo v roku 2012, keď sa v sčítacích hárkoch ocitlo iba 7660 čiarok," povedala Petránová.



Návštevníkov minulý rok najviac lákalo Popradské pleso, kam si to v prvý augustový štvrtok namierilo 6708 peších turistov, 70 cyklistov a 58 psov. Z vrcholov si prvenstvo už tradične udržali Rysy, na ktoré z oboch strán Tatier vystúpilo 1099 turistov. Cyklistami najviac vyhľadávaná bola predovšetkým oblasť Podbanského. Tichou dolinou ich prešlo 183, v Kôprovej narátali len o dvoch menej.



"Celkovo sa po Tatranskom národnom parku pohybovalo 952 cyklistov, z toho 259 na e-bikoch. V centre záujmu psičkárov boli najmä Popradské pleso, Roháčska, Žiarska a Mlynická dolina, na turistických chodníkoch v deň spočítania narátali dokopy 355 psov," doplnila Petránová.



V Pieninskom národnom parku sa spočítanie podľa jej slov sústredilo na turistický chodník v Prielome Dunajca, ktorý majú v obľube cyklisti. Po značkovanom chodníku v Prielome Dunajca v smere z Červeného Kláštora do Lesnice prešlo 446 peších turistov s 15 psami a 1848 cyklistov. Plte, rafty a kajaky prepravili ďalších 7289 osôb. V opačnom smere zamestnanci TANAP-u narátali 2618 cyklistov a 725 peších turistov so 14 psami.



"Dá sa však predpokladať, že medzi nimi boli spravidla tí, ktorí sa zviezli na pltiach dole Dunajcom," dodala Petránová.