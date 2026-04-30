V Tatranskom národnom parku objavili nelegálne vnadisko
Zásahový tím pre medveďa hnedého TANAP-u situáciu monitoruje.
Autor TASR
Pribylina 30. apríla (TASR) - Nelegálne vnadisko objavili na území Tatranského národného parku (TANAP). Tamojší Zásahový tím pre medveďa hnedého na jeho existenciu upozornil užívateľ poľovného revíru, národný park ho v spolupráci s obcou Pribylina (okres Liptovský Mikuláš) odstráni. TANAP o tom vo štvrtok informoval na sociálnej sieti.
„Upozorňujeme, že vnadenie voľne žijúcej zveri na účely pozorovania je počas vyhlásenej mimoriadnej situácie spôsobenej nežiaducim výskytom medveďa hnedého neprípustné,“ zdôraznil TANAP.
Navyše, takto ponechané vnadiská podľa neho často plesnivejú, čo môže negatívne ovplyvňovať zdravotný stav zveri, ktorá na nich konzumuje.
„Obzvlášť nebezpečné je vnadenie medveďov v blízkosti ľudských obydlí. Takéto konanie vedie k tomu, že sa jedince stávajú synantropnými a strácajú prirodzenú plachosť voči človeku,“ ozrejmil TANAP a pripomenul, že v prípade opakovaného výskytu medveďa v intraviláne obcí a ohrozovania života a zdravia obyvateľov môže dôjsť až k jeho eliminácii.
Zásahový tím pre medveďa hnedého TANAP-u situáciu monitoruje. Národný park zároveň vyzval verejnosť, aby kontaktovala príslušný zásahový tím, ak má vedomosť o podobnom vnadisku.
