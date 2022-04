V Tatranskom národnom parku sa končí skialpinistická sezóna

Vysoké Tatry 15. apríla (TASR) - V Tatranskom národnom parku (TANAP) sa v piatok oficiálne končí skialpinistická sezóna. V praxi to znamená, že pohyb vo vyhradených skialpinistických areáloch bude od soboty 16. apríla zakázaný. Riaditeľ Správy TANAP-u Pavol Majko v tejto súvislosti upozornil, že prichádza čas, keď sa v dolinách začínajú po zimnom spánku vyhrabávať svište a svoje mláďatá už o pár týždňov postupne vyvedú aj kamzíky.



„Chcel by som poprosiť návštevníkov, aby rešpektovali, že prebúdzanie sa nového života v národnom parku je v plnom prúde. Práve v tomto období nám hniezdia všetky vzácne druhy, prebieha tok kurovitých vtákov a dokonca sme už zaregistrovali, že sa začali vyhrabávať svište,“ zdôraznil Majko.



Obmedzenie sa týka len tzv. vyhradených miest na vykonávanie skialpinizmu, ktorý definuje príslušný zoznam. Podľa neho možno tento druh športu v týchto lokalitách vykonávať len od 15. decembra do 15. apríla za priaznivých snehových podmienok. Skialpinistická túra sa môže začať najskôr hodinu po východe slnka a musí byť ukončená najneskôr hodinu pred jeho západom.



"Porušovanie pravidiel bude priamo v teréne v najbližších dňoch intenzívnejšie kontrolovať stráž prírody. Previnilcom hrozia sankcie až do výšky 300 eur," uzatvára riaditeľ Správy TANAP-u.