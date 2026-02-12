< sekcia Regióny
V. Tatry chcú získať dotáciu na obnovu ihriska v Tatranskej Lomnici
Cieľom projektu je modernizácia multifunkčného športového areálu, ktorý je dlhodobo intenzívne využívaný deťmi, mládežou aj širokou verejnosťou.
Autor TASR
Vysoké Tatry 12. februára (TASR) - Mesto Vysoké Tatry chce obnoviť ihrisko pri Základnej škole (ZŠ) v Tatranskej Lomnici. V tejto súvislosti plánuje podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Fondu na podporu športu. Zámer na štvrtkovom rokovaní schválili miestni poslanci.
Cieľom projektu je modernizácia multifunkčného športového areálu, ktorý je dlhodobo intenzívne využívaný deťmi, mládežou aj širokou verejnosťou. Jeho technický stav však podľa mesta v súčasnosti nezodpovedá moderným bezpečnostným, prevádzkovým ani funkčným štandardom.
„Realizácia navrhovaného projektu prispeje k výraznému zvýšeniu kvality športovej infraštruktúry v meste, podpore zdravého životného štýlu, rozvoju pohybových aktivít detí a mládeže a k zlepšeniu dostupnosti športových možností pre všetky vekové kategórie obyvateľov i návštevníkov mesta,“ uvádza sa v dôvodovej správe.
V rámci projektu sa navrhuje komplexná modernizácia športoviska, ktorá zahŕňa najmä výmenu oboch plôch multifunkčných ihrísk, mantinelov i oplotenia areálu. Ráta sa tiež s výmenou striedačiek a doplnkového mobiliáru, modernizáciou osvetlenia a vybudovaním bezbariérového prístupu pre pohybovo znevýhodnených občanov.
Predpokladané celkové investičné náklady projektu budú v maximálnej výške takmer 550.000 eur bez DPH, pričom výsledná suma vzíde z verejného obstarávania. „Mesto plánuje jej financovanie kombináciou vlastných zdrojov (30 percent) a príspevku z Fondu na podporu športu,“ uvádza sa ďalej v dôvodovej správe.
Žiadosti o pridelenie grantu je možné posielať do 18. marca. Celková alokácia výzvy „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ je 20 miliónov eur.
Cieľom projektu je modernizácia multifunkčného športového areálu, ktorý je dlhodobo intenzívne využívaný deťmi, mládežou aj širokou verejnosťou. Jeho technický stav však podľa mesta v súčasnosti nezodpovedá moderným bezpečnostným, prevádzkovým ani funkčným štandardom.
„Realizácia navrhovaného projektu prispeje k výraznému zvýšeniu kvality športovej infraštruktúry v meste, podpore zdravého životného štýlu, rozvoju pohybových aktivít detí a mládeže a k zlepšeniu dostupnosti športových možností pre všetky vekové kategórie obyvateľov i návštevníkov mesta,“ uvádza sa v dôvodovej správe.
V rámci projektu sa navrhuje komplexná modernizácia športoviska, ktorá zahŕňa najmä výmenu oboch plôch multifunkčných ihrísk, mantinelov i oplotenia areálu. Ráta sa tiež s výmenou striedačiek a doplnkového mobiliáru, modernizáciou osvetlenia a vybudovaním bezbariérového prístupu pre pohybovo znevýhodnených občanov.
Predpokladané celkové investičné náklady projektu budú v maximálnej výške takmer 550.000 eur bez DPH, pričom výsledná suma vzíde z verejného obstarávania. „Mesto plánuje jej financovanie kombináciou vlastných zdrojov (30 percent) a príspevku z Fondu na podporu športu,“ uvádza sa ďalej v dôvodovej správe.
Žiadosti o pridelenie grantu je možné posielať do 18. marca. Celková alokácia výzvy „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ je 20 miliónov eur.