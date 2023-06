Na Tatranské elektrické železnice opäť vypravia električku Kométa

Vysoké Tatry 16. júna (TASR) - Na Tatranské elektrické železnice (TEŽ) po viac ako roku opäť vypravia historickú električku Kométa. Predseda Veterán klubu železníc (VKŽ) Ján Sabaka pre TASR uviedol, že otvorenie letnej sezóny na trati z Popradu do Tatier sa bude konať počas nadchádzajúceho víkendu 17. a 18. júna. Kométa sa na koľajnice vráti po oprave, ktorá trvala viac ako rok.



"Kométa tento rok oslavuje svoje 110. narodeniny. Bude jazdiť pravidelne každú sobotu a nedeľu počas celého leta na trati z Popradu cez Starý Smokovec až do Tatranskej Lomnice," priblížil Sabaka s tým, že slávnostné vypravenie letnej sezóny sa uskutoční na stanici v Tatranskej Lomnici krátko po desiatej hodine. Cestovné lístky sa dajú zakúpiť iba u sprievodcov pred nástupom do historickej súpravy. Okrem Kométy bude v sobotu jazdiť aj Trojča z roku 1969.



Ešte pred začiatkom novej letnej sezóny bolo potrebné Kométu opraviť, práce na obnove prevodovky trvali vo Vrútkach približne rok. Poruchu zistili vlani v máji pri bežnej údržbe a bolo nutné celú prevodovku rozobrať a spraviť jej generálnu opravu. "Prešli sme si teda celým vývojom prevodovky od návodu, výroby modelu ozubeného kolesa, odliatia až po vypracovanie a zmontovanie. Veríme, že prevodovka teraz vydrží ďalších 100 rokov," skonštatoval Sabaka.



Okrem Kométy, ktorá bude na TEŽ premávať až do konca augusta, sa budú môcť milovníci historických vozidiel počas septembra previesť aj na električke Trojča. Tá bude prvýkrát za sebou ťahať aj historický cyklovozeň z roku 1896, ktorý priviezli pod Tatrami pred dvomi rokmi zo Švajčiarska. "Vozeň sme prispôsobili na prepravu bicyklov a tiež sme museli vykonať všetky predpísané skúšky. To sa nám podarilo, a tak môže vyraziť na trať. Bude to také spojenie cykloturistiky a histórie," dodal Sabaka. Cestujúci sa tak budú môcť spolu s bicyklami odviezť z Popradu až na Štrbské Pleso.



VKŽ si tento rok okrem jubilea Kométy pripomína aj 40. výročie svojho vzniku. V roku 1983 sa konala prvá brigáda spojená so záchranou historickej električky a práve vtedy sa datuje aj vznik občianskeho združenia. "Budeme radi, keď budeme môcť pokračovať ďalej a podarí sa nám zachrániť množstvo ďalších železničných vozidiel a artefaktov. Naším cieľom je ich umiestniť v múzeu železničnej dopravy, ktoré budujeme vo Veľkom Slavkove," uzavrel Sabaka.