< sekcia Regióny
Pod hromadnú pripomienku k zonácii TANAP sa podpisujú aj obyvatelia
Viaceré nedostatky vidí v návrhu zonácie aj Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Pripomienky zaslala rezortu tiež iniciatíva My sme les.
Autor TASR,aktualizované
Vysoké Tatry 23. februára (TASR) - Pod hromadnú pripomienku k zonácii Tatranského národného parku (TANAP) sa podpisujú aj obyvatelia Vysokých Tatier. Ešte v závere minulého týždňa ju podali tamojšie občianske združenia Žijem v Tatrách!, Spoznávajme Tatry a TATRY 22. Jedna z iniciátoriek pripomienky Jana Bobulová informovala, že voči návrhu majú výhrady a navrhujú ho prepracovať. Doteraz sa pod hromadnú pripomienku podpísalo takmer 1200 ľudí. Nový návrh zonácie TANAP-u nedávno predložilo Ministerstvo životného prostredia SR do zrýchleného medzirezortného pripomienkového konania. Dátum jeho ukončenia je v pondelok.
„Navrhovaná zonácia vpredkladanej podobe je pre nás neprijateľná, pretože zhorší životné podmienky obyvateľov v meste Vysoké Tatry súvisiace najmä so zahusťovaním národného parku stavbami. Tie slúžia takmer výhradne súkromným vlastníkom a to najmä na výstavbu apartmánových domov. Výstavba prebieha na úkor plôch zelene, ktoré zabezpečujú ozdravnú funkciu Tatier,“ uvádza sa v pripomienke. Iniciátori tvrdia, že príprava návrhu neprebehla formou odbornej a ani verejnej diskusie, ktorá by zohľadnila potreby obyvateľov a domácich podnikateľov.
„V navrhovanej podobe bude mať za následok ‚uvoľnenie‘ stavebnej činnosti, najmä vzónach D, ktoré v rozsiahlych plochách navrhuje aj mimo intravilánu mesta, bez akéhokoľvek posúdenia vplyvov na životné prostredie v samotnej zonácii a neumožňuje takéto posúdenie ani v budúcnosti, keďže už nebude potrebné spracovanie EIA a ani vykonanie zisťovacích konaní,“ dodávajú iniciátori, ktorí v návrhu identifikovali významné riziká. Tie podľa nich povedú k zhoršeniu kvality životného prostredia, ohrozeniu priaznivých klimatických pomerov, zníženiu stupňa ochrany v území, strate atraktivity, autenticity a prírodných krás Tatier či masovému rozvoju cestovného ruchu.
Viaceré nedostatky vidí v návrhu zonácie aj Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Pripomienky zaslala rezortu tiež iniciatíva My sme les. „Voči aktuálnemu návrhu zonácie sa verejne vyjadrili aj vedci zo Slovenskej akadémie vied aj ďalších akademických inštitúcií, ktorí upozorňujú na odborné nedostatky návrhu a riziká pre ochranu biodiverzity v národných parkoch. Pripomienky požadujúce opravu návrhu zonácie pripravené iniciatívou My sme les, WWF Slovensko, SOS/BirdLife Slovensko, Aevis, Prales, o. z., a Zelená väčšina podporilo viac ako 15.000 občanov a organizácie ich dnes doručia Ministerstvu životného prostredia SR,“ uviedla iniciatíva My sme les. Zámer podľa aktivistov nerešpektuje zákon o ochrane prírody ani medzinárodné štandardy, nie je transparentný a zároveň ohrozuje štátne pozemky či plnenie Plánu obnovy a odolnosti SR.
Cieľom pripravenej zonácie TANAP-u je podľa ministerstva nastaviť jasné a predvídateľné pravidlá postavené na udržateľnom financovaní, kde bude možné nasmerovať eurofondy v prvom rade na zmysluplné projekty, a to aj s aktívnym zapojením obhospodarovateľov pozemkov. „Odborný návrh zonácie naďalej zabezpečuje prísnu ochranu území európskeho významu, dokonca v niektorých cenných lokalitách z hľadiska ochrany prírody sa stupeň ochrany ešte zvyšuje. Je však logické a úplne prirodzené, aby územia, kde sa desiatky rokov udržateľne hospodárilo, podporoval sa turizmus, mali jasné pravidlá a nemohlo sa stať, aby rôzni aktivisti napojení na mimovládne organizácie robili prieťahy v konaniach,“ uviedol envirorezort.
„Navrhovaná zonácia vpredkladanej podobe je pre nás neprijateľná, pretože zhorší životné podmienky obyvateľov v meste Vysoké Tatry súvisiace najmä so zahusťovaním národného parku stavbami. Tie slúžia takmer výhradne súkromným vlastníkom a to najmä na výstavbu apartmánových domov. Výstavba prebieha na úkor plôch zelene, ktoré zabezpečujú ozdravnú funkciu Tatier,“ uvádza sa v pripomienke. Iniciátori tvrdia, že príprava návrhu neprebehla formou odbornej a ani verejnej diskusie, ktorá by zohľadnila potreby obyvateľov a domácich podnikateľov.
„V navrhovanej podobe bude mať za následok ‚uvoľnenie‘ stavebnej činnosti, najmä vzónach D, ktoré v rozsiahlych plochách navrhuje aj mimo intravilánu mesta, bez akéhokoľvek posúdenia vplyvov na životné prostredie v samotnej zonácii a neumožňuje takéto posúdenie ani v budúcnosti, keďže už nebude potrebné spracovanie EIA a ani vykonanie zisťovacích konaní,“ dodávajú iniciátori, ktorí v návrhu identifikovali významné riziká. Tie podľa nich povedú k zhoršeniu kvality životného prostredia, ohrozeniu priaznivých klimatických pomerov, zníženiu stupňa ochrany v území, strate atraktivity, autenticity a prírodných krás Tatier či masovému rozvoju cestovného ruchu.
Viaceré nedostatky vidí v návrhu zonácie aj Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave. Pripomienky zaslala rezortu tiež iniciatíva My sme les. „Voči aktuálnemu návrhu zonácie sa verejne vyjadrili aj vedci zo Slovenskej akadémie vied aj ďalších akademických inštitúcií, ktorí upozorňujú na odborné nedostatky návrhu a riziká pre ochranu biodiverzity v národných parkoch. Pripomienky požadujúce opravu návrhu zonácie pripravené iniciatívou My sme les, WWF Slovensko, SOS/BirdLife Slovensko, Aevis, Prales, o. z., a Zelená väčšina podporilo viac ako 15.000 občanov a organizácie ich dnes doručia Ministerstvu životného prostredia SR,“ uviedla iniciatíva My sme les. Zámer podľa aktivistov nerešpektuje zákon o ochrane prírody ani medzinárodné štandardy, nie je transparentný a zároveň ohrozuje štátne pozemky či plnenie Plánu obnovy a odolnosti SR.
Cieľom pripravenej zonácie TANAP-u je podľa ministerstva nastaviť jasné a predvídateľné pravidlá postavené na udržateľnom financovaní, kde bude možné nasmerovať eurofondy v prvom rade na zmysluplné projekty, a to aj s aktívnym zapojením obhospodarovateľov pozemkov. „Odborný návrh zonácie naďalej zabezpečuje prísnu ochranu území európskeho významu, dokonca v niektorých cenných lokalitách z hľadiska ochrany prírody sa stupeň ochrany ešte zvyšuje. Je však logické a úplne prirodzené, aby územia, kde sa desiatky rokov udržateľne hospodárilo, podporoval sa turizmus, mali jasné pravidlá a nemohlo sa stať, aby rôzni aktivisti napojení na mimovládne organizácie robili prieťahy v konaniach,“ uviedol envirorezort.