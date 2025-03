Správa TANAP-u: Prioritou medveďov po zobudení je nájsť si potravu

Vysoké Tatry 25. marca (TASR) - Topiaci sa sneh začína zatekať do brlohov, čo je impulz pre medvede, ktoré sa po zimnej hibernácii prebúdzajú. V týchto dňoch sú už šelmy aktívne aj v Tatranskom národnom parku (TANAP) a ich priorita po zobudení je hľadanie potravy. Upozorňuje na to hovorkyňa Správy TANAP-u Nina Obžutová. Ochranári vyzývajú verejnosť na vyššiu opatrnosť v lesnom prostredí.



"V prirodzenom prostredí medvede nepohrdnú korienkami rastlín a napríklad aj kadávermi zvierat, ktoré neprežili zimu. Lákavé sú však aj ľudské obydlia, kde je často nájsť potravu omnoho jednoduchšie ako vo voľnej prírode," uviedla Obžutová. Medveď je v tomto jarnom období citlivejší a ostražitejší. Medvedice pritom chránia svoje mláďatá aj pri hľadaní potravy. Správa TANAP-u preto upozorňuje, že ak sa človek nechtiac dostane medzi mláďatá a matku, môže dôjsť k útoku. Ide pritom štatisticky o najčastejšiu príčinu útoku medveďa na človeka.



Vo vzťahu ku konfliktným stretom s človekom je najrizikovejšie obdobie medvedej ruje, ktoré začína koncom apríla a trvá do začiatku júla. Je veľmi stresujúce pre vodiace samice chrániace svoje mláďatá. Z tohto dôvodu medvedice dočasne opúšťajú svoje domovské okrsky a bezpečie vyhľadávajú na nových územiach bez dospelých samcov.



"Ľudia musia byť ohľaduplní voči prírode a uvedomiť si, že medvede sú v lese doma, vo svojom prostredí. Správajme sa tak, ako by sme sami chceli, aby sa u nás správala návšteva. Jedným z krokov, ako odnaučiť medvede hľadať potravu v odpade pri ľudských obydliach, je zabezpečiť ho tak, aby k nemu zvieratá nemali prístup," zdôraznil riaditeľ Správy TANAP-u Peter Olexa.



Ochranári preto odporúčajú pohybovať sa len tam, kde je dostatočne dobrá viditeľnosť a nechodiť do prírody v skorých ranných alebo neskorých večerných a nočných hodinách. Lepšie je pohybovať sa v skupinách a "dať o sebe vedieť" zvukovou formou, prípadne sa nepohybovať mimo značených chodníkov a psa držať na vôdzke. V prípade, ak návštevník spozoruje medveďa, treba sa od neho vzdialiť. "V prípade, že medveď v sebaobrane urobí výpad - varovanie, aby sa človek vzdialil, nejde o útok. Vtedy je potrebné pomaly ustúpiť a vzdialiť sa. V prípade útoku je potrebné ľahnúť si na zem, kryť si rukami krk, hlavu a počkať, kým útok nepominie a medvede sa nevzdialia. Primeraná aktívna obrana napadnutého počas útoku je odporúčaná napríklad v podobe medvedieho spreja," dodáva Obžutová.



V tejto súvislosti ešte v roku 2023 pracovníci Správy TANAP-u inštalovali v teréne aj informačné tabule s osvedčenými pravidlami, ktoré pomôžu výrazne znížiť riziko vzájomného kontaktu človeka a šelmy.